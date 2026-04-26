40 Años del Desastre de Chernobyl: La BBC Revive los Hechos en un Impactante Video

Chernobyl: Reviviendo el Horror del Desastre Nuclear 40 Años Después

La BBC explora el impacto del peor accidente nuclear de la historia a través de los relatos de quienes lo vivieron en primera persona. Este regreso a Chernobyl revela tanto las tragedias como las lecciones aprendidas.

El 26 de abril de 1986, un estruendo devastador marcó la historia: la explosión del reactor número 4 en la central de Chernobyl.

En un intento de encubrir la magnitud de la catástrofe, las autoridades soviéticas minimizaron la gravedad de los acontecimientos, lo que llevó a muchas personas a seguir con sus vidas como si nada estuviera sucediendo.

Cuatro décadas más tarde, un documental de la BBC revive esos momentos críticos, dando voz a aquellos que enfrentaron la tragedia de cerca.

Este material incluye testimonios conmovedores, como el de una pareja que celebró su boda el mismo día del accidente y la historia de un niño de seis años que, a pesar de la adversidad, sobrevivió. También se presentan relatos de trabajadores que estaban en la planta esa fatídica noche y de los «liquidadores», quienes asumieron la responsabilidad de contener el desastre.

Jordan Dunbar, el presentador y documentalista que lidera la producción, recorre la now radioactiva planta de Chernobyl, un lugar que sigue siendo altamente peligrosamente irradiado y que, además, se encuentra en una región marcada por el conflicto armado en Ucrania.