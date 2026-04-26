Explosión en el sur de Colombia: al menos 14 muertos

Un ataque devastador sacudió el departamento de Cauca en Colombia, dejando un lamentable saldo de 13 víctimas fatales y 38 heridos. La violencia se intensifica en la región y las autoridades claman por acciones contundentes.

Un atentado violento golpea Cauca

La jornada del sábado fue trágica para el departamento de Cauca, donde un atentado con explosivos cobró la vida de al menos 13 personas y dejó a 38 más con heridas de diversa gravedad, según informes de Reuters.

Día de ataques: Drones y explosivos

El ataque, que se enmarca en un contexto de creciente violencia en la región, comenzó en la mañana con un asalto aéreo mediante un dron que impactó un radar. Posteriormente, otro violento atentado dejó heridos a varios indígenas locales.

Ejes de la violencia: La Vía Panamericana

El segundo atentado se produjo en la Vía Panamericana, un corredor vital que conecta Cali con Popayán. El presidente Gustavo Petro responsabilizó a las disidencias de las FARC, lideradas por el conocido «Iván Mordisco».

Cilindros bomba: Método letal

En el ataque se emplearon «cilindros bomba», artefactos explosivos artesanales que causaron una devastación significativa al impactar un autobús en la zona.

Reacciones de las autoridades

El presidente Petro exigió la «máxima persecución mundial» contra este grupo narcoterrorista, buscando que el pueblo caucano se libere de la mafia que los atormenta.

El gobernador Octavio Guzmán calificó el atentado como «una tragedia que nos desgarra», pidiendo acciones inmediatas del Gobierno Nacional para hacer frente a esta escalada de terror.

Un atentado en medio del proceso electoral

Este ataque marca un nuevo hito en la serie de eventos violentos que han ocurrido en el contexto de las elecciones en el país. A medida que avanza la campaña, todos los candidatos se pronunciaron en contra de esta atrocidad.

Mantendremos informada a la población sobre este trágico suceso.