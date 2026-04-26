Colectivos del AMBA reducen su circulación hasta un 40% por el incremento en el precio del combustible

Colapsan los Colectivos en Buenos Aires: Aumento del Combustible Genera Crisis de Servicios

La circulación de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ha caído drásticamente, dejando a miles de pasajeros sin opciones. Este panorama se debe al aumento del combustible y cambios en los subsidios al transporte público.

Fuerte Declive en la Frecuencia de Servicios

Según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (IIEP), la oferta de vehículos en el transporte público de pasajeros del AMBA se ha reducido en un 30% en comparación con los niveles habituales. En los servicios interjurisdiccionales, la caída es aún más grave, alcanzando un 40%.

Los colectivos que operan exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) también enfrentan una baja, aunque menor, del 5%, lo que ha amortiguado parcialmente la crisis. Este descenso en la disponibilidad de unidades ha encendido el debate sobre el actual esquema de financiamiento del transporte.

Impacto del Aumento del Combustible

El informe, elaborado por Alejandro Einstoss y Julián Rojo del IIEP, señala que el aumento abrupto en los precios del combustible, impulsado por tensiones internacionales como la guerra en Irán, ha intensificado la crisis de transporte. Este incremento ha llevado a una contracción significativa de la oferta en las calles.

Circulan hasta un 40% menos de colectivos en el AMBA debido al aumento del combustible.

Críticas a la Estructura de Subsidios y Tarifas

El estudio pone de manifiesto que se requiere una inyección adicional de $17.500 millones en subsidios mensuales para mantener el servicio actual. Esto se debe a que los subsidios se calcularon con un precio del combustible de $1.744 por litro, mientras que el precio real supera los $2.100.

El boleto mínimo oscila entre los $700 y los $871.

Los costos se distribuyen entre distintos niveles del Gobierno: $7.595 millones de la Nación, $8.155 millones de la Provincia de Buenos Aires, y $1.750 millones de la Ciudad de Buenos Aires. Este desequilibrio podría provocar aumentos en las tarifas de hasta 16% adicionales a los ya anunciados.

Tarifas Actuales y Comparativas

En la actualidad, el boleto mínimo de colectivo entre la Ciudad y el Gran Buenos Aires es de $700, y asciende a $715 en los servicios únicos de la capital y $871 dentro del conurbano. Por otro lado, el costo del boleto de tren se sitúa en $280 y el del subte en $1.414.

Costos del transporte público en comparación con tarifas anteriores.

El informe indica que, en términos reales, las tarifas actuales en el AMBA están cerca de los niveles de 2019, mientras que en otras regiones del país ya superan en 45% esos valores. El sistema se encuentra en una encrucijada, donde el equilibrio entre costos, subsidios y tarifas se vuelve cada vez más delicado, y la reducción de unidades afecta la calidad del servicio ofrecido a los usuarios.