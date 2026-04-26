FMI advierte: ‘Crisis de deuda sin precedentes’ amenaza a la economía mundial

El Fondo Monetario Internacional y analistas han emitido una grave advertencia sobre el incremento del endeudamiento mundial, que podría alcanzar cifras históricas en los próximos años.

Un análisis reciente del boletín The Kobeissi Letter ha generado alarma respecto a la economía global. Este informe, basado en datos del FMI, advierte sobre una potencial crisis de deuda sin precedentes.

Según las estadísticas, el endeudamiento público mundial se aproxima al 94% del Producto Interno Bruto (PIB) de 2025 y, de continuar esta tendencia, «podría llegar al 100% para 2029», una situación que solo se había observado tras la Segunda Guerra Mundial.

Las Implicaciones del Endeudamiento

El Producto Interno Bruto mide la producción total de bienes y servicios en una economía. La relación entre la deuda y este indicador permite evaluar la capacidad de un país, o del mundo, para cumplir con sus obligaciones financieras.

Las cifras actuales son preocupantes, ya que el endeudamiento está creciendo más rápidamente que la expansión económica.

Factores Fiscales y Estructurales

A pesar de que la actividad económica global ha mostrado resiliencia ante diversas crisis, el FMI señala que persisten riesgos significativos. La presión fiscal y geopolítica sigue siendo elevada, a pesar de una reducción en la incertidumbre política en el último año.

Entre las causas del aumento del endeudamiento, se destaca el incremento del gasto público en las principales economías, motivado por necesidades sociales y defensivas, sumado al encarecimiento del financiamiento.

Mirada sobre EE. UU. y China

El informe se centra particularmente en Estados Unidos y China. En el caso estadounidense, se destaca que el país mantiene un «déficit del gobierno general del 7% al 8% del PIB», sin un plan claro de ajuste fiscal. Se prevé que su deuda podría alcanzar el 142% del PIB hacia 2031.

China, por su parte, ha aumentado su gasto para estimular la demanda interna, elevando su déficit a cerca de «8% del PIB». El FMI indica que estos déficits elevados podrían llevar su deuda a 127% del PIB para 2031.

Urgente Necesidad de Ajuste Fiscal

En otras épocas, la deuda se utilizaba para financiar infraestructura o innovación. Sin embargo, hoy se destina principalmente a refinanciar obligaciones previas y cubrir gastos corrientes, sin generar retornos económicos significativos.

El FMI señala que «no solo es preocupante el alto nivel de deuda global, sino también la trayectoria que seguirán los actuales enfoques fiscales». Esto se complica con un entorno de tasas de interés crecientes, que encarecen el financiamiento y limitan la capacidad de respuesta de los gobiernos.

El organismo internacional enfatiza la necesidad urgente de un ajuste fiscal bien planificado en todos los países.

Alerta Extendida

Desde The Kobeissi Letter advierten que el retorno a niveles de apalancamiento similares a los de la posguerra deja a la economía mundial en una posición vulnerable, dependiente de la emisión constante de deuda y susceptible a shocks financieros.

Las recomendaciones no son novedosas. El exfuncionario estadounidense Henry Paulson también ha instado a la acción, sugiriendo: «Necesitamos un plan de contingencia concreto, listo para activarse ante cualquier crisis«.