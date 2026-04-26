El 43% de los trabajadores argentinos busca un segundo empleo por falta de ingresos

Cada vez más argentinos se ven obligados a buscar una segunda fuente de ingresos. Este fenómeno, impulsado por la insuficiencia económica, revela una realidad preocupante en el país. Un estudio de la consultora Delfos reveló que cuatro de cada diez trabajadores están en la búsqueda de un empleo adicional para hacer frente a sus gastos.

La búsqueda de un segundo empleo crece en medio de una crisis económica. Según el relevamiento nacional realizado entre el 10 y el 14 de abril de 2026, el 43% de los encuestados no solo está trabajando, sino que necesita complementar sus ingresos para poder llegar a fin de mes.

Una Cruda Realidad: Más de la Mitad de la Población no Llega a Fin de Mes

El estudio reveló que el 52% de los encuestados admite que no puede cubrir sus gastos básicos, una cifra alarmante que representa el nivel más alto en la historia de la consultora. Además, un 31% afirma que logra subsistir «con lo justo», lo que implica que el 83% de la población enfrenta una situación de vulnerabilidad económica.

El ahorro es un lujo para pocos. Solo un 17% de la población tiene capacidad de ahorrar, un aumento leve respecto a meses anteriores, pero aún así representa un segmento minoritario que se aleja del promedio histórico.

Buscando Trabajo Adicional: Perfil del Demandante

Al analizar quiénes están buscando un segundo ingreso, el informe indica que el sector de oficios independientes representa el 28% de los interesados, seguido por empleados del sector privado (15%). Inesperadamente, también se observa que retirados y jubilados conforman el 14% del grupo en busca de alternativa laboral.

El Contexto Geográfico: Dónde se Encuentran los Buscadores de Empleo

El Gran Buenos Aires lidera en la búsqueda de empleos secundarios, con un 20% de solicitudes, seguido por el norte del país, específicamente el NEA (19%) y el NOA (17%). Mientras tanto, Córdoba y otras regiones del sur de Argentina también experimentan un creciente interés por el empleo adicional.

Diagnóstico de la Situación Actual

No se trata solo de un problema de acceso al trabajo; la incapacidad para satisfacer necesidades básicas es un factor crítico que mantiene a la población en un estado de vulnerabilidad económica. El 49% considera su situación económica personal como mala, alineándose con la tendencia generalizada de ingresos insuficientes.

El fenómeno que se observa trasciende el tipo de empleo y abarca tanto a trabajadores del sector público como privado y jubilados. Esta situación se ve agravada por el deterioro del poder adquisitivo, lo que impulsa a muchos a depender de redes de apoyo, ya sean familiares o estatales, para sobrevivir.