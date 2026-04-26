El argentino que brilla en una prestigiosa liga de jóvenes chefs

Con una prolífica carrera que lo ha llevado a convertirse en un referente de la alta cocina en Buenos Aires, Germán Sitz ha logrado recientemente un gran reconocimiento al formar parte de la exclusiva JRE-Jeunes Restaurateurs, una asociación que destaca a chefs jóvenes de talento global.

Un Camino Desde las Raíces

Desde su infancia en Rivera, una pequeña localidad en la frontera de Buenos Aires y La Pampa, el amor por la cocina nació en Germán Sitz. Su padre, tras cada cosecha, reunía a todos para disfrutar de un asado, fomentando su conexión con la gastronomía. A los 18 años, decidió seguir su pasión y se trasladó a la capital para estudiar en la prestigiosa escuela del Gato Dumas.

Un Logro Reconocido Internacionalmente

Recientemente, Sitz ha sido el primer argentino en integrar la JRE-Jeunes Restaurateurs, una organización francesa que apoya a jóvenes cocineros con restaurantes recomendados por guías reconocidas como Michelin y el 50 Best. Con solo 400 restaurantes en 20 países, este honor resalta su compromiso con la alta gastronomía.

La Aportación de ‘Niño Gordo’

Junto a su socio Pedro Peña, Sitz ha establecido el original restaurante ‘Niño Gordo’ en la calle Thames, que se ha convertido en un ícono del barrio. «Fue una experiencia reveladora recibir el reconocimiento en Alemania, donde entendí la magnitud de este logro», comparte el chef, quien siente que su trabajo no solo se centra en la cocina, sino también en crear una comunidad gastronómica vibrante.

Un Chef Comprometido con Su Familia

Como padre de dos hijos, Germán se esfuerza por equilibrar su carrera con la vida familiar. A pesar de los viajes constantes, siempre busca momentos para estar presente en la vida de Sebastián y Valentina, desde llevarlos al colegio hasta acompañarlos en actividades extracurriculares.

Valores de Cooperación y Comunidad

La filosofía de la JRE coincide con las creencias de Sitz en el cooperativismo, heredadas de su familia con raíces polacas. «Creo firmemente que el trabajo en equipo es fundamental para los cambios significativos», afirma, recordando la importancia de la colaboración en la industria gastronómica.

Una Trayectoria Forjada en el Aprendizaje

Previo a fundar sus propios restaurantes, Sitz trabajó con destacados chefs como Hernán Gipponi y Martín Berasategui. Su primer proyecto, ‘La Carnicería’, abrió hace una década y desde entonces ha cambiado la forma en que se percibe la parrilla argentina, combinando tradición con innovación en la propuesta gastronómica.

Innovación y Éxito en La Carnicería y Niño Gordo

Desde su apertura, ‘La Carnicería’ estableció un nuevo estándar en la parrilla, mientras que ‘Niño Gordo’, inaugurado dos años después, apuesta por una experiencia única que le ha valido el reconocimiento de Michelin y la inclusión en el ranking de 50 Best Latinoamericano.

Celebraciones Gastronómicas

Germán también es el creador de ‘Calesita’, una fiesta gourmet itinerante que reúne a chefs de toda Latinoamérica para ofrecer una experiencia culinaria única. Este evento busca democratizar la alta cocina, haciendo que la gastronomía esté más accesible para el público.

Un Legado en Educación Gastronómica

Otro de sus proyectos es ‘La Escuelita’, una iniciativa que ofrece capacitación en técnicas culinarias a jóvenes. Esta escuela surgió para enfrentar la escasez de personal en el sector y ha contribuido a la formación de nuevos talentos culinarios en Argentina.

Una Visión hacia el Futuro

Con una sólida base en el cooperativismo y un compromiso inquebrantable con la comunidad, Germán Sitz busca potenciar la gastronomía de Buenos Aires como un destino global. «Todo lo que hacemos debe tener un beneficio porque solo así se puede mantener la sustentabilidad en el tiempo», concluye, reflejando su visión de un futuro más unido en la escena culinaria.