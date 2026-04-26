Un Mágico Reencuentro en el Escenario de Buenos Aires

Desde el 19 de este mes, la famosa pareja de actores argentinos Paola Krum y Pablo Echarri retornará a la escena teatral en Maldita felicidad, una innovadora obra de Agustina Gatto. La cita es en el icónico Teatro Metropolitan, donde los espectadores podrán disfrutar de su brillante interpretación.

Después de más de dos décadas sin colaborar en un escenario, Krum y Echarri se reencontrarán en esta comedia dirigida por Daniel Veronese, que aborda la compleja búsqueda de la felicidad. Junto a ellos estarán Carlos Portaluppi e Inés Palombo, quienes complementarán un elenco sumamente talentoso.

Explorando la Búsqueda de la Felicidad

En una conversación reciente, Paola Krum reflexionó sobre el título de la obra: «Lo que puede convertir a la felicidad en algo maldito es la búsqueda incesante de la misma. La felicidad es efímera y, a menudo, inalcanzable.» Estos personajes, cada uno con sus propias demandas y deseos, reflejan la desesperación que conlleva este anhelo, creando momentos de comedia en medio del caos emocional.

Una Mirada Sincera a la Verdadera Felicidad

Pablo Echarri complementó la reflexión de Krum al añadir que la obra expone la lucha interna de los personajes por descifrar su propia felicidad. «Cada uno de ellos muestra las dificultades que hemos enfrentado en nuestra vida para alcanzar ese estado, muchas veces influidas por nuestro entorno familiar y experiencias de la infancia», explicó.

La Verdad y la Mentira en la Comedia

La obra incluye una frase impactante: «Todos vivimos mintiendo». Krum admitió que, aunque no se considera mentirosa, ha usado la mentira en momentos para protegerse. «La verdad es esencial; cuando uno es engañado, puede causar un daño profundo», agregó.

Echarri, por su parte, destacó la naturalidad de la mentira en nuestra vida cotidiana. «Hay aspectos más oscuros que muchas veces ocultamos; mi personaje, Peter, es un ejemplo de esto, un ser lleno de contradicciones», señaló.

Una Nueva Experiencia en el Teatro Argentino

Para Krum, *Maldita felicidad* representa una conexión especial con el texto y la autora. «La empatía que sentí desde el principio fue sorprendente. Cada ensayo se sintió como una vuelta a casa», afirmó, elogiando el trabajo de Veronese, conocido por su estilo colaborativo.

Echarri coincidió en la calidad de la obra y la capacidad de Gatto para acercar la comedia al público. «El texto es dinámico y aborda temas que todos enfrentamos, lo que lo hace sumamente relevante», comentó.

Retos y Oportunidades en el Teatro Actual

Refiriéndose al estado del teatro actual en Argentina, Krum compartió su experiencia personal con una lesión que la alejó de los escenarios. «Este regreso al teatro ha sido transformador, casi como un renacer», manifestó, enfatizando la incertidumbre que muchos actores enfrentan en la actualidad.

Echarri también se mostró entusiasmado por la continuidad de su trabajo. «Es gratificante poder regresar al escenario y mantener viva la pasión por el teatro», afirmó.

Una Química Inigualable en el Escenario

Hablando de su química en el escenario, Krum destacó el orgullo de haber trabajado con Echarri desde el inicio de su carrera. «Hemos compartido tantas experiencias; es maravilloso poder reencontrarnos y disfrutar de este proceso juntos», concluyó.

La Crueldad en la Comedia

Sobre los matices de la crueldad presentes en *Maldita felicidad*, Krum mencionó que la esencia de su personaje puede ser despiadada. «Este aspecto se presenta de manera cómica, lo que permite al público reflexionar sobre la naturaleza humana», añadió Echarri, señalando que la crueldad se ha vuelto parte integral de nuestra sociedad.