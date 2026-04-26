Resultados y Clasificaciones | Diario Crónica

Nueva Generación Domina: Últimos Resultados y Próximos Desafíos del Torneo
El equipo de Nueva Generación se posiciona como el líder indiscutido de la Zona B, siendo el más laureado del certamen con seis victorias. Mientras tanto, en la Zona A, Caleta Córdova y Oeste marcan el ritmo de la competencia.
Resultados de la Fecha 7
Acciones en la Zona A
Sábado:
Comodoro FC 1 – Caleta C. 3
Oeste 3 – Ciudadela 1
Ferro 5 – Ameghino 1
Resultados en la Zona B
Stella Maris 0 – Nueva Generación 2
Universitario 0 – Roca 3
Camioneros 2 – Tiro 0
Interzonal destacado
Talleres 1 – San Martín 1
Próximas Fechas del Torneo
Programación de la Fecha 8
Zona A
Ferro – Ciudadela
Oeste – Caleta C.
Comodoro FC – Talleres
Zona B
Camioneros – Roca
Universitario – Nueva Generación
Stella Maris – San Martín
Interzonal
Tiro – Ameghino
Partidos Pendientes
Fecha 5
Zona A
Comodoro FC – Ameghino
Fecha 6
Zona A
Ameghino – Oeste
Ciudadela – Comodoro FC
Clasificaciones Actuales