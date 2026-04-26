Resultados y Clasificaciones | Diario Crónica

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Nueva Generación Domina: Últimos Resultados y Próximos Desafíos del Torneo

El equipo de Nueva Generación se posiciona como el líder indiscutido de la Zona B, siendo el más laureado del certamen con seis victorias. Mientras tanto, en la Zona A, Caleta Córdova y Oeste marcan el ritmo de la competencia.

Resultados de la Fecha 7

Acciones en la Zona A

Sábado:

Comodoro FC 1 – Caleta C. 3

Oeste 3 – Ciudadela 1

Ferro 5 – Ameghino 1

Resultados en la Zona B

Stella Maris 0 – Nueva Generación 2

Universitario 0 – Roca 3

Camioneros 2 – Tiro 0

Interzonal destacado

Talleres 1 – San Martín 1

Próximas Fechas del Torneo

Programación de la Fecha 8

Zona A

FerroCiudadela

OesteCaleta C.

Comodoro FCTalleres

Zona B

CamionerosRoca

UniversitarioNueva Generación

Stella MarisSan Martín

Interzonal

TiroAmeghino

Partidos Pendientes

Fecha 5

Zona A

Comodoro FCAmeghino

Fecha 6

Zona A

AmeghinoOeste

CiudadelaComodoro FC

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