Precios Actualizados de GNV, GLP, Diésel y Gasolina en Perú – Viernes 24 de abril de 2026

El reciente incremento en los precios del petróleo ha generado un efecto dominó en el mercado peruano, especialmente en las tarifas de combustibles y transporte, desafiando la estabilidad económica de muchas familias.

Suben los Precios de Combustibles en Lima

En Lima, el costo de los combustibles sigue en aumento, afectando tanto a consumidores como a transportistas. Los ciudadanos están empezando a notar el impacto en los surtidores y en los precios de productos básicos. Por ejemplo, el gasohol regular ya se vende entre 18,19 y 22,99 soles por galón, mientras que el diésel oscila entre 21,89 y 27,35 soles en el Cercado de Lima.

Afectación a los Sectores Vulnerables

Las familias más vulnerables son las que sufren las consecuencias más severas de estos incrementos, ya que destinan una parte considerable de sus ingresos al transporte y la alimentación. Ante esta situación, diversas organizaciones están exigiendo al gobierno la implementación de subsidios y reformas fiscales para aliviar la carga económica.

Comparación de Precios en Diferentes Distritos

En otras zonas como Puente Piedra y Santa Anita, los precios son similares. En Puente Piedra, el gasohol regular se encuentra entre 18,65 y 22,99 soles, mientras que en Santa Anita, las cifras oscilan entre 18,99 y 24,69 soles para el mismo tipo de combustible.

El Rol de Facilito en el Monitoreo de Precios

La plataforma Facilito, gestionada por OSINERGMIN, ha emergido como una herramienta útil para los conductores, permitiéndoles comparar precios en tiempo real en medio de un panorama tarifario que se muestra cada vez más disperso.

Consecuencias en Transporte Público

El costo del transporte público también ha experimentado un ajuste, con incrementos que van desde 0,50 hasta 3 soles. Esta situación ha llevado a una reestructuración de los presupuestos familiares, sumando presión sobre los costos de vida en Lima.

Factores Globales Detrás del Incremento

El aumento de los precios del petróleo a nivel mundial se debe a factores geopolíticos, principalmente en Medio Oriente. Una potencial escalada del conflicto podría intensificar aún más los precios, aunque medidas como aumentar la producción o liberar reservas estratégicas podrían ofrecer cierto respiro.

Desaparece el Pasaje a un Sol

La tarifa mínima de un sol, que ha sido un estándar en el transporte urbano limeño, está desapareciendo rápidamente. El incremento continuo de precios obliga a los usuarios a adaptarse a esta nueva realidad, en la que los pasajes cada vez son más costosos.

Preocupaciones para el Futuro

En medio de esta tensa situación, la situación económica de muchas familias se torna incierta. Los expertos advierten que, si las tensiones internacionales continúan, el poder adquisitivo de los hogares seguirá viéndose seriamente afectado, perjudicando el acceso a bienes esenciales.