¿Qué crecimiento necesita Argentina para que los próximos 18 meses sean sus ‘mejores’?

Con un escenario desalentador, el último informe del INDEC revela que la economía argentina se contrajo un 2,6% en febrero de 2026. A pesar de las promesas optimistas del gobierno, los sectores más golpeados parecen no encontrar su camino hacia la recuperación.

Un Duro Golpe Para La Economía

Esta semana, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) presentó su Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), revelando una caída del 2,6% en febrero, manteniendo así un tono sombrío similar al de diciembre de 2023. Esta tendencia negativa choca con las afirmaciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien augura que “los próximos 18 meses serán los mejores para Argentina en décadas”. La inquietud se centra en cómo lograr un crecimiento efectivo en medio de este contexto adverso.

Resultados Mixtos: Sectores Que Sobreviven y Otros Que Colapsan

El informe del EMAE destaca que solo cuatro sectores registraron crecimiento interanual en febrero: la intermediación financiera (+6%), el agro (+8,4%), la minería (+9,9%) y la pesca (+14%). Sin embargo, a pesar de estos incrementos, estos rubros apenas aportaron 1 punto porcentual al crecimiento total, lo cual resulta insuficiente para contrarrestar las caídas en otras áreas económicas importantes.

EMAE de febrero 2026

Los Sectores Más Afectados

La industria manufacturera lideró las caídas con un retroceso del 8,7%, marcando su octavo mes en declive. El comercio también mostró un deterioro alarmante, con una contracción del 7%, mientras que la construcción, que había mostrado signos de recuperación en enero, volvió a caer un 0,6%.

Perspectivas Desalentadoras

La economista Florencia Fiorentin, de Epyca Consultores, enfatizó que los períodos de crecimiento sostenido son un recuerdo lejano, ocurriendo por última vez hace más de 15 años. A su juicio, “la economía tendría que crecer alrededor del 12% en estos 18 meses”, un objetivo difícil de alcanzar dado que comienza desde una caída acumulada del 0,2% en el primer bimestre.

Incertidumbre En El Futuro Económico

Fiorentin advierte que el modelo actual carece de herramientas efectivas para un crecimiento sostenido, resaltando que los sectores que están en crecimiento tienen bajos encadenamientos productivos y dependen demasiado de factores temporales.

Señales Mixtas Desde El Inicio Del Año

El comienzo de 2026 está marcado por señales mixtas que tienden hacia el rojo, y el desempeño futuro dependerá de ajustes en la política económica del gobierno, algo que aún no se ha evidenciado. La consultora Labour, Capital & Growth (LCG) también cuestiona la posibilidad de un repunte significativo en la actividad económica, esperando un crecimiento anual por debajo del 3%, impulsado por un reducido número de sectores.

Crédito: LCG

Impacto Social y Laboral

El Centro de Estudios Políticos y Económicos (CEPEC) subraya que el descalabro en la industria y el comercio, que representan una parte vital del empleo, dispara una alarmante alerta laboral. El crecimiento de la economía parece depender nuevamente de recursos naturales, dejando a la industria y el mercado interno sin señales de reactivación.

Dinámica Económica: Recuperación en “K”

Algunos analistas describen la situación actual como una recuperación en “K”, donde coexisten sectores en expansión y otros en declive. El economista Federico Poli sugiere que los sectores primarios se benefician de medidas favorables, mientras que la manufactura sufre por distorsiones de precios y problemas estructurales. Este fenómeno afecta tanto el comercio como la construcción, actividades cruciales para el empleo.

En este complejo panorama, el anhelo de un crecimiento sostenido en los próximos 18 meses enfrenta grandes obstáculos, acentuados por una recuperación desigual y falta de reactivación del mercado interno.