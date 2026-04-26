El Encanto de la Ignorancia

La danza contemporánea llega al Teatro Colón el 7 de mayo con un programa innovador que desafía las convenciones. Entre las obras destacadas se encuentra Come In, de la reconocida coreógrafa Aszure Barton.

El Teatro Colón se prepara para un estreno excepcional el 7 de mayo con un programa que incluye *Études* de Harald Lander, *Aftermath* de Demis Volpi y *La consagración de la primavera* de Oscar Araiz. Destacando en este repertorio, *Come In* de Aszure Barton se presenta como una obra que desafía las estructuras tradicionales del ballet, invitando a los bailarines a explorar nuevas posibilidades creativas.

El Desafío de la Creatividad en el Ballet

La propuesta de Barton se basa en la creación de un ambiente donde incluso los bailarines más entrenados se despojan de la rigidez de su formación. “No tengo todas las respuestas”, comparte, explicando que al permitirles a los bailarines soltarse, se inicia un proceso de experimentación auténtica, donde la jerarquía se disuelve y surgen nuevas dinámicas.

La Belleza de lo Desconocido

Cuando Barton comienza un nuevo proyecto, confiesa que a menudo no sabe a dónde lo llevará. «Ese ‘no saber’ es donde reside lo interesante», afirma. Esta filosofía no solo redefine su enfoque creativo, sino que también invita a los intérpretes a relacionarse con la danza de manera más profunda.

La Voz Femenina en la Coreografía

En cuanto a ser una mujer en la danza, Barton plantea una interpelación sobre la visibilidad que se otorga a las creadoras en el mundo del ballet. “No se trata de si existimos, sino de si se nos ofrece la plataforma y reconocimientos necesarios”, reflexiona, resaltando la necesidad de avanzar en este aspecto.

Colaboraciones que Inspiran

La obra *Come In* surgió de una colaboración con el icónico Mikhail Baryshnikov. Barton revela que esta experiencia la enseñó a confiar en sus instintos y a escuchar el contexto que la rodea: “Ver a los bailarines de cuerpo masculino suavizar su energía es un acto de belleza y valentía”, comparte con entusiasmo.

Conectando con el Público

A pesar de no crear danza exclusivamente para complacer, Barton disfruta provocar emociones en el público. «No todas las obras resonarán en cada persona y eso está bien. Lo importante es crear un espacio de conexión, una experiencia compartida que trascienda el escenario”, expresa, reafirmando su compromiso con la comunidad.

*Come In* representa para Barton una oportunidad de fomentar un diálogo vivo con el público. Su enfoque no busca respuestas definitivas; en cambio, se enfoca en formular preguntas y habilitar nuevas formas de experiencia. En el Teatro Colón, esta obra no solo se vincula con la tradición, sino que la transforma, llevando la experiencia de la danza a un nivel profundamente humano.