Criptomonedas: Mejores Juegos y Cómo Retirar tus Ganancias

Los videojuegos han evolucionado y, en la actualidad, muchas de sus plataformas permiten no solo jugar, sino también monetizar la experiencia. Con la llegada de los "juegos cripto" o GameFi, el entretenimiento se mezcla con la oportunidad de obtener ingresos en criptomonedas.

El Auge de los Juegos Cripto

Los juegos cripto han revolucionado la manera en que los jugadores interactúan con el mundo digital. Estos ecosistemas de la Web3 permiten a los usuarios ganar recompensas en criptomonedas que pueden ser convertidas a pesos argentinos y depositadas en cuentas bancarias. La clave está en la monetización a través de tokens digitales, que fomentan la inversión de tiempo y estrategia para obtener beneficios reales.

¿Cómo Funciona GameFi?

El modelo de GameFi se basa en recompensas en criptomonedas por el tiempo que los jugadores dedican a los juegos. A diferencia de las plataformas tradicionales, donde el progreso se limita al propio juego, aquí los activos como personajes o ítems pueden ser comercializados en mercados secundarios, lo que potencialmente ofrece ingresos más altos.

Los resultados pueden variar significativamente, con algunos jugadores reportando ganancias de entre 400 y 1,000 dólares mensuales, dependiendo del tiempo y esfuerzo. Como explicó Sebastián Rosenberg, Project Manager de Rather Labs, la monetización se realiza a través de un porcentaje en las transacciones de activos y la venta de nuevos NFTs.

Señales de Éxito y Volatilidad del Mercado

El éxito financiero en estos juegos depende de múltiples factores, incluyendo el compromiso del jugador y la fluctuación de los mercados. Durante el auge de Axie Infinity en 2021, por ejemplo, los jugadores podían ganar hasta 1,000 dólares al mes. Sin embargo, Rosenberg advierte que este modelo se basaba en una demanda irreal y la mayoría de los beneficios estaban impulsados por un entorno de «miedo a perderse algo».

Potenciales Fuentes de Ingresos en GameFi

Además de las recompensas por sesion de juego, los jugadores pueden obtener ingresos a través de tarifas por transacciones y la creación de NFTs. Los personajes y elementos valiosos pueden ser alquilados a otros participantes, generando ganancias adicionales, tal como menciona Ariel Rajovitzky de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Los Mejores Juegos Cripto para Probar en 2026

Algunos de los juegos más atractivos y populares en este sector incluyen:

Axie Infinity : Seguimiento de criaturas virtuales y recompensas en tokens.

: Seguimiento de criaturas virtuales y recompensas en tokens. The Sandbox : Un mundo virtual donde los usuarios compran terrenos y crean experiencias.

: Un mundo virtual donde los usuarios compran terrenos y crean experiencias. Decentraland : Permite a los jugadores ganar con la venta de parcelas y eventos virtuales.

: Permite a los jugadores ganar con la venta de parcelas y eventos virtuales. Illuvium : RPG de alta calidad con recompensas a través de su token ILV.

: RPG de alta calidad con recompensas a través de su token ILV. Star Atlas : Juego de exploración espacial con comercio y combates.

: Juego de exploración espacial con comercio y combates. STEPN: Premia a los usuarios por actividad física en la vida real.

Cómo Retirar Dinero de Juegos Cripto

Es fundamental recordar que la participación en estos juegos no garantiza ingresos fijos y puede implicar riesgos debido a la volatilidad de los tokens y posibles cambios en las reglas. Rajovitzky menciona que cualquier ingreso dependerá del éxito del juego como proyecto, que puede fluctuar con cambios en las preferencias de los jugadores y competencia.

Para empezar, es crucial investigar antes de involucrarse en un juego. Esto incluye entender la estructura del token y la comunidad detrás del mismo. Una vez decidido, el jugador deberá crear una billetera digital compatible y, posiblemente, adquirir tokens para realizar transacciones dentro del juego.

Finalmente, para retirar ganancias, el procedimiento involucra reclamar las recompensas en el juego y convertir esos tokens a monedas estables como USDT o USDC, que se pueden transferir fácilmente a una cuenta bancaria.