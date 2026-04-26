Buscan a homicida y asaltantes violentos con antecedentes en Chubut

La huida de «El Loco» Cárdenas y tres reclusos de la Alcaidía Policial de Trelew ha generado preocupación en la comunidad y en las autoridades locales, quienes aún luchan por recapturarlos.

Darío «El Loco» Cárdenas, de 49 años, se encuentra prófugo desde hace más de un mes, tras una audaz escapatoria desde un consultorio médico en pleno centro. Saltando de una ventana de primer piso, Cárdenas fue recibido por un cómplice en moto, comenzando así su fuga. Otros tres peligrosos delincuentes también han logrado evadir a la justicia, complicando aún más la misión de la policía.

Las Huídas Insólitas

Los demás reclusos fugados comprenden a Ezequiel Domínguez (28) y Walter Lefipan (45), quienes se escaparon en julio de 2023 limando los barrotes de su celda. Durante su fuga, lograron salir al patio y saltar el muro perimetral de la Alcaidía, donde un automóvil los aguardaba para escapar. Desde su huida, su paradero ha sido un misterio para las autoridades.

La Búsqueda de Cárdenas

Cárdenas tiene un largo prontuario, con una condena de 15 años por el asesinato de un joven en Trelew, ocurrida en 2021. Las últimas pistas indican que pudo estar en Buenos Aires. El vehículo que utilizó para abandonar la provincia, un Toyota Corolla, fue encontrado abandonado a pocos kilómetros de la frontera entre Río Negro y Chubut.

Compañeros de Fuga

Entre los prófugos se encuentra también Williams Cardoso Nascimento, un brasileño que forma parte de una banda conocida por un asalto violento en Puerto Madryn. Se sospecha que Cardoso ha logrado cruzar la frontera, posiblemente con una nueva identidad, siendo un desafío adicional para las autoridades.

Búsqueda Continúa

A pesar de los esfuerzos de la policía, Cárdenas y los otros fugados continúan en libertad, lo que genera un clima de incertidumbre en la sociedad. La policía ha intensificado sus operaciones, pero hasta el momento no ha logrado dar con su paradero.

Las autoridades instan a la comunidad a estar alerta y reportar cualquier información que pueda conducir a la recaptura de estos peligrosos fugitivos.