Licencia de Conducir a los 17: Provincias que lo Permiten y Requisitos para 2026

En Argentina, obtener la licencia de conducir antes de cumplir 18 años es una opción disponible, pero cada provincia aplica reglas distintas. Aquí te contamos dónde puedes obtenerla y qué requisitos necesitas cumplir.

La Ley Nacional de Tránsito permite que los menores de edad accedan a licencias de conducir particulares, como aquellas para autos o motos de baja cilindrada. Sin embargo, la decisión final recae en cada jurisdicción, generando un panorama diverso en todo el país.

Provincias que Permiten Licencias a los 17 Años

Un amplio número de provincias permite a los jóvenes de 17 años obtener su licencia, aunque con ciertas condiciones. Entre ellas se encuentran Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Asimismo, la Ciudad de Buenos Aires también ha habilitado este trámite, pero con un sistema que exige la autorización constante de un padre, madre o tutor, la cual debe renovarse hasta que el titular alcance la mayoría de edad. En estos lugares, normalmente se aplica a las licencias para autos particulares (clase B1) y motos, aunque con limitaciones específicas por la edad.

En la Ciudad y provincia de Buenos Aires, así como en otras provincias, se puede obtener la licencia a los 17 años

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Restricciones en Santa Fe y Mendoza

Un notable contraste se observa en Santa Fe y Mendoza, donde la edad mínima para obtener la licencia de conducir se mantiene en 18 años. En estas provincias, los menores no pueden acceder a la categoría B1, sin importar si cuentan con la autorización de sus padres.

Implementación Variada en Provincias

Otras jurisdicciones, como Chubut, San Juan y San Luis, presentan una implementación desigual que varía según el centro emisor de licencias o el municipio. Por ello, es recomendable verificar las condiciones específicas antes de iniciar el trámite correspondiente.

Aunque hay diferencias locales, el proceso general para obtener la licencia a esta edad es similar en todo el país. Es esencial contar con la autorización del representante legal, la cual debe ser certificada en muchos casos.

Pasos a Seguir para Obtener la Licencia

Los jóvenes deben presentar su DNI, pagar la tasa del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT), realizar un curso de educación vial y aprobar varios exámenes: psicofísico, teórico y práctico.

Además, la duración inicial de la licencia puede variar. Por ejemplo, en Neuquén, los permisos obtenidos por jóvenes de 17 años tienen un tiempo de validez reducido, lo que requiere una renovación más temprana.