Acciones y CEDEAR: Ganadores tras el Acuerdo Histórico del Mercosur

El reciente pacto de libre comercio firmado entre la Unión Europea y el Mercosur abre un panorama prometedor para las exportaciones argentinas, especialmente en los sectores agrícola y energético.

Las negociaciones culminaron en Paraguay tras 25 años y despiertan expectativas en el ámbito comercial. Analistas destacan las acciones de empresas locales y CEDEAR de Brasil como opciones atractivas para inversores que buscan capitalizar este nuevo contexto.

Un Impulso para el Mercado Exportador Argentino

La producción agrícola, con la soja como principal protagonista, anticipa un incremento notable en el volumen de exportaciones. Se estima que las ventas vinculadas a este cultivo podrían sobrepasar el 20% del total de las exportaciones argentinas, gracias a la eliminación de aranceles por parte de la UE, lo que potenciará la competitividad del país.

Detalles del Acuerdo: Una Nueva Era Comercial

El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur establece la eliminación o reducción de aranceles en más del 90% del comercio, permitiendo así un flujo constante de exportaciones e inversiones entre ambos bloques. Brasil, siendo la nación más influyente en el acuerdo, se perfila como el mayor beneficiado, con efectos tangibles que podrían comenzar a observarse a finales de 2026 tras la aprobación del Parlamento Europeo.

Expectativas Económicas y Políticas en Brasil

Los expertos predicen que este acuerdo puede aportar un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) brasileño de hasta 0,5% anual, aunque el impacto real dependerá de varios factores, incluyendo la sostenibilidad ambiental. Además, el resultado de las elecciones en Brasil podría influir en el futuro del comercio post-acuerdo.

Recomendaciones de Inversión: ¿Dónde Poner el Foco?

Las acciones de empresas argentinas en los sectores energético y agrícola son las más recomendadas. Empresas como YPF, vinculadas a Vaca Muerta, podrían experimentar un aumento en la demanda externa, mientras que Adecoagro, que produce soja y otros cultivos, se beneficiará del acceso a nuevos mercados.

CEDEAR de Brasil: Oportunidades para Inversores

Los analistas coinciden en que Brasil será el país que más aproveche el nuevo acuerdo. Invertir en CEDEAR de empresas brasileñas como Vale, Gerdau y Ambev, que están bien posicionadas para exportar a Europa, se presenta como una estrategia prometedora.

El Futuro del Comercio Internacional

El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur no solo representa una mejora en las exportaciones de soja y energía, sino que también establece un camino para la integración regional y la llegada de inversiones a largo plazo. Con empresas de renombre en Brasil y acciones argentinas destacadas, el momento de actuar es ahora para quienes buscan maximizar sus oportunidades en el mercado.