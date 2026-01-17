CABA: Crece el Número de Personas en Situación de Calle

Más de 11 mil personas viven en situación de calle en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el último censo. A pesar de la adversidad, las políticas sociales han empezado a mostrar resultados positivos en el apoyo a esta población vulnerable.

El reciente censo realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) ha revelado una realidad preocupante pero que trae consigo algunos destellos de esperanza. Gabriel Mraida, ministro de Desarrollo Humano y Hábitat, destacó que, si bien el número de personas durmiendo en la vía pública se ha mantenido constante en comparación con los últimos años, ha habido un incremento en los reportes de Personas en Situación de Calle (PSC). «Afortunadamente, hemos logrado contener casi en su totalidad esta situación de vulnerabilidad», afirmó Mraida durante una conferencia de prensa.

A través de un informe elaborado por el Observatorio de Desarrollo Humano, se presentaron datos que revelan la situación social actual y cómo las políticas implementadas han influido en el bienestar de las personas en riesgo.

En total, el censo señala que hay 11.892 personas en situación de calle en CABA.

Tendencias en la Situación de Calle

El informe indica que 1.613 personas fueron registradas durmiendo en la vía pública, lo que representa solo un 3% más en comparación con el mismo periodo del año anterior. Por otro lado, el total de personas atendidas en los dispositivos sociales porteños llegó a 3.563, marcando un aumento del 20% respecto a mayo pasado. Mraida subrayó que la mayoría de este incremento (91%) tuvo lugar en los Centros de Inclusión Social, dejando claro que las políticas sociales están realizando un impacto significativo.

Aumento de la Escolaridad y Oportunidades de Trabajo

Un aspecto positivo resaltado por Mraida es la mayor permanencia de las personas en los Centros de Inclusión Social, lo que ha llevado a un aumento en la formación y en la escolarización. “En el último censo, se registró la menor cantidad de niños durmiendo en la calle desde que se realizan estos relevamientos”, agregó el ministro.

La Composición Demográfica en Situación de Calle

El análisis demostró que un alto porcentaje de las personas en situación de calle son varones (83%) con edades entre los 18 y 60 años. Sorprendentemente, un 70% de estas personas proviene de provincias, principalmente de Buenos Aires.

Queda Trabajo por Hacer

Los problemas que enfrentan estas personas son complejos, siendo un 42% de los encuestados quienes citan dificultades laborales y económicas como la razón principal de su situación. Por su parte, un 33.9% mencionó conflictos familiares como causa de su situación actual.

La Respuesta Comunitaria y el Aumento de Llamadas de Emergencia

La problemática de las personas en situación de calle sigue siendo un desafío. El ministerio ha registrado un aumento de un 40% en las llamadas recibidas al servicio de asistencia 108, lo que indica una creciente preocupación de la comunidad ante esta situación. Mraida informa que actualmente se reciben unos 800 llamados diarios, lo que refleja la urgencia de atención en nuestras ciudades.

Mirando hacia el Futuro

A pesar de los desafíos, el ministro Mraida observa resultados positivos en los programas destinados a estas poblaciones. “Hemos logrado que 1.300 personas salgan de esta situación y encuentren empleo, así como 384 niños están escolarizados y alrededor de 800 han participado en cursos de capacitación”, concluyó el ministro, evidenciando un camino de mejora para quienes enfrentan esta dura realidad.