Si están leyendo esto, es muy probable que tengas en tus planes hacer un crucero por el Caribe y que Cozumel sea una de las paradas marcadas con una estrella en el itinerario. Lógicamente hablamos de una escala que es un auténtico sueño para muchos, pero que también provoca algunos dolores de cabeza en los cruceristas debido a los retos logísticos que implica. Porque a diario, llegan varios barcos a esta isla mexicana cargados de personas, todas ellas queriendo hacer muchas cosas en el poco tiempo que tendrán en tierra. Pero allí las distancias no son cortas y las cosas se pueden complicar al intentar ir de un lugar a otro. Esto hace que muchos se pregunten: ¿cómo puedo disfrutar de lo mejor de la isla sin terminar estresado por la hora de regreso al puerto?

La respuesta está en tratar de buscar actividades cortas para cruceristas que concentren toda la esencia de este mágico lugar en un solo punto. Por eso, hoy queremos presentarte la más reciente novedad de la isla: KUZÁ Beach and Adventure Park, el primer y único parque temático de Cozumel, especialmente diseñado para que los que bajan de los barcos tengan todo resuelto en cuestión de minutos.

¿Playa, aventura o cultura?

Como ya dijimos, Cozumel tiene de todo, pero las distancias y los tiempos de los tours tradicionales a veces no perdonan. De hecho, muchos viajeros suelen comentar que se quedaron con ganas de más porque pasaron demasiado tiempo arriba de una combi o esperando a que el grupo se juntara. De allí la importancia de elegir bien las cosas que hacer .

KUZÁ Park es una experiencia todo en uno que está a tan solo 20 minutos del puerto de cruceros. Así que en lo que tardas en tomarte un café, ya estás en la entrada de un parque de aventuras que combina lo mejor de la selva maya, hermosos arrecifes coralinos y un área de juegos acuáticos para toda la familia. Sin duda, es el lugar perfecto para picar un poco de cada experiencia sin tener que cruzar toda la isla.

Razones por las que KUZÁ es el "lugar top" para los pasajeros de cruceros

Si algo valoramos los argentinos cuando viajamos es la eficiencia y el buen servicio (y que no nos cobren "extras" por cada cosita, ¿no?). Pues que sepas que KUZÁ está pensado especialmente para los pasajeros de cruceros, y eso se nota en los detalles:

Horarios sincronizados: todas las actividades están organizadas para que encajen perfectamente con las horas en que tu barco está en el puerto.

todas las actividades están organizadas para que encajen perfectamente con las horas en que tu barco está en el puerto. Seguridad y tranquilidad: al tratarse de un parque cerrado y privado, no tendrás que preocuparte por nada más que por disfrutar.

al tratarse de un parque cerrado y privado, no tendrás que preocuparte por nada más que por disfrutar. Devolución garantizada: y si por algún motivo relacionado con el clima, o circunstancias especiales, el crucero no puede atracar, te devuelven el dinero. Lo que es un alivio para el bolsillo.

y si por algún motivo relacionado con el clima, o circunstancias especiales, el crucero no puede atracar, te devuelven el dinero. Lo que es un alivio para el bolsillo. Más de 18 experiencias: con un solo ticket tendrás acceso a un abanico gigante de opciones.

Diversión asegurada para toda la familia

Si viajas con los chicos, sabrás que mantenerlos entretenidos mientras los grandes adultos descansan es el santo grial de las vacaciones. Pero en KUZÁ esto no es un problema. Allí no tendrás que preguntarte qué hacer en Cozumel con niños, porque estarán encantados de jugar y divertirse en el nuevo y completo parque acuático de la isla.

Este es un espacio que combina cuatro toboganes gigantes de agua, varias piscinas y un río lento que es una maravilla para dejarse llevar. Así mientras los niños se cansan de subir y bajar de los toboganes, tú podrás disfrutar de la playa privada grande de Cozumel con la tranquilidad de tenerlos cerca, cuidados por profesionales y en un entorno completamente seguro. Porque el acceso al parque acuático está integrado con la zona de playa, por lo que no tendrás que elegir entre una cosa o la otra.

Adrenalina y naturaleza salvaje

Para los que buscan un "subidón" de energía antes de volver al barco, KUZÁ ofrece aventuras que realmente valen la pena:

Vuelo sobre la selva en tirolinas

Podrás sobrevolar el paisaje natural de Cozumel en un circuito de tirolinas diseñado para amantes de la aventura. Con unas impresionantes vistas aéreas del entorno, esta es una de las actividades al aire libre más demandadas de la isla, la cual se realiza bajo la supervisión de guías certificados.

Buggy Adventure

Si lo tuyo es más el rugir de los motores, el paseo en buggy todoterreno es lo que tienes que hacer. Allí podrás conducir tu propio vehículo por senderos selváticos y caminos costeros hasta llegar al histórico pueblo de El Cedral. Es una actividad ideal para grupos de amigos, familias con hijos adolescentes o parejas que quieren sentir la libertad de explorar el accidentado terreno de Cozumel en una excursión guiada de unos 45 minutos.

Visita a El Cielo

Y no puedes pasar por Cozumel y no ver sus corales, ya que, dentro de las actividades cortas para cruceristas, el snorkel es la estrella. KUZÁ te lleva a El Cielo, un banco de arena mundialmente famoso por sus aguas cristalinas poco profundas y, sobre todo, por ser el hogar de cientos de estrellas de mar. Este tour es una experiencia visualmente impactante y perfecta para nadar y relajarse en el agua más turquesa que verás en tu vida.

Cultura y sabores que enamoran

Generalmente, cuando las personas bajan de los cruceros terminan comiendo algo rápido porque piensan que ya comerán cuando vuelvan al barco. Pero en KUZÁ, la experiencia gastronómica es parte del viaje. Ellos tienen un buffet ilimitado con lo mejor de la cocina mexicana e internacional.

Pero si quieres ir más allá, incluso puedes participar en un taller de cocina auténtica para aprender a preparar los más reconocidos platos regionales, o disfrutar de la mixología exclusiva del parque, donde expertos te enseñarán sobre los cócteles locales preparados con ingredientes frescos. Todo esto, sumado a los espectáculos de música y danzas folclóricas en vivo que se desarrollan a diario, y que da esa conexión cultural que a veces se pierde en los tours masivos.

Guía de tickets y paquetes

Para que la planificación de tu escala en Cozumel te resulte tan sencilla como el de cualquier día de playa, acá te compartimos lo que incluye cada uno de los Day Pass que ofrece KUZÁ:

Ticket Recomendado para… Lo que incluye KUZÁ Day Pass Familias y relax Entrada, acceso a playa privada, tumbonas y actividades familiares. KUZÁ Deluxe Pass Amantes del buen comer Todo lo anterior + Almuerzo buffet ilimitado y barra libre. KUZÁ VIP Pass Experiencias premium Todo lo del pase Deluxe + cóctel de bienvenida, camarero privado en playa y deportes acuáticos. Deluxe + Water Park Fanáticos del agua Pase Deluxe + acceso total a los toboganes, el río lento y el área de juegos acuáticos. Deluxe + El Cielo Exploradores marinos Pase Deluxe + excursión guiada de snorkel a El Cielo y los arrecifes de coral. Deluxe + Buggy Buscadores de emoción Pase Deluxe + recorrido de 45 min en buggy/RZR por la selva.

Un proceso de reserva para no perder tiempo

Sabemos que en un crucero no quieres estar lidiando con trámites. Pensando en tu comodidad, KUZÁ simplificó todo:

Seleccionas tu pase online.

online. Reservas en minutos en www.kuzapark.com.

en www.kuzapark.com. Pagos en su plataforma segura y listo, ya tienes tu lugar asegurado.

Al llegar a Cozumel, solo tendrás que preocuparte por disfrutar cada minuto del día, sabiendo que podrás regresar al barco sin estrés y con la panza llena.