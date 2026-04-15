Luis Caputo detalla la estrategia para afrontar los próximos vencimientos de deuda

El ministro de Economía, Luis Caputo, busca reasegurar a los inversionistas sobre la estabilidad financiera de Argentina, en un encuentro clave con JP Morgan en Washington.

Durante una reciente reunión con inversores internacionales organizada por JP Morgan, Luis Caputo presentó los nuevos lineamientos para la gestión de vencimientos de deuda del país. En un ambiente propicio para la atracción de capitales, el funcionario intentó transmitir confianza sobre la capacidad del Gobierno argentino para cumplir con sus compromisos financieros.

Alternativas Financieras para Argentina

Uno de los puntos más destacados de la exposición fue la explicación sobre la ausencia de retorno al mercado de crédito voluntario. Caputo consideró «irresponsable» endeudarse a tasas significativamente mayores a las que ofrece la actual situación económica del país. «No necesitamos acudir a los mercados internacionales por otro año y medio», enfatizó el ministro, señalando las oportunidades de financiamiento local como una alternativa más económica.

Argentina se enfrenta a un vencimiento de deuda de aproximadamente 4.500 millones de dólares a mitad de año. Caputo destacó que los pagos se pueden cubrir mediante emisiones de deuda en pesos y a través de otras alternativas de financiamiento que no incrementen los costos actuales.

Mecanismos Propuestos para el Cumplimiento de Obligaciones

Para afrontar los próximos pagos, el ministro mencionó la posibilidad de la venta de activos estatales y la reducción del riesgo país como estrategias complementarias. «Nuestra responsabilidad es siempre optar por las opciones más baratas», reiteró.

Relación con el FMI: Un Camino Sin Obstáculos

La presentación se llevó a cabo en un clima optimista posterior a la aprobación de la segunda revisión técnica por parte del FMI, lo que podría facilitar un desembolso de 1.000 millones de dólares si obtiene el respaldo del Directorio del organismo. Caputo fue claro al afirmar que no se requerirá un «waiver» técnico, describiendo el acuerdo como «muy bueno».

El Fondo Monetario Internacional ha reconocido el fortalecimiento del «impulso político» del Gobierno, aludiendo a la reciente aprobación del Presupuesto 2026 y las reformas estructurales, lo cual aumenta la capacidad de Argentina para enfrentar futuras crisis económicas.

Agenda Internacional: Más Reuniones por el Crecimiento Económico

La agenda de Caputo no se limita a la reunión en Wall Street. Tiene programadas diversas reuniones con importantes figuras del crédito multilateral, incluyendo a Ajay Banga, presidente del Banco Mundial; Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); y Sergio Díaz Granados, líder del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Además, el ministro participará en la Reunión Plenaria del Comité de Desarrollo del Banco Mundial y en el Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI), así como en el encuentro de ministros del G20, donde se discutirán políticas de economía y educación financiera a nivel global.