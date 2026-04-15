Activos Tokenizados: Mercado Podría Alcanzar USD 16 Billones para 2030

Un nuevo informe de Franklin Templeton destaca el potencial de crecimiento en el mercado de activos tokenizados, augurando un cambio significativo en el ecosistema financiero hacia el 2030.





Franklin Templeton ha lanzado un informe que examina el crecimiento del mercado de activos tokenizados, previniendo un auge en este campo hacia finales de la década. Estimando que el mercado de activos del mundo real (RWA) superará los u$s25.000 millones en tres años, se espera que el sector continúe expandiéndose considerablemente.

Un Panorama Prometedor para el Mercado de Activos Tokenizados

La analista Sandy Kaul destacó que el mercado ha crecido de u$s5.000 millones en 2023 a un proyectado u$s25.000 millones en 2026, impulsado por sectores clave como el crédito privado, instrumentos de tesorería y bienes raíces.

Proyecciones adicionales sugieren que el mercado podría alcanzar cifras entre u$s4 billones y u$s16 billones para 2030, con algunas estimaciones más optimistas que elevan este número hasta u$s30 billones para 2033.

Innovación y Liderazgo en el Sector

Franklin Templeton no es nuevo en este ámbito; en 2021, lanzó el primer fondo monetario tokenizado, administrando actualmente cerca de u$s1.500 millones. Este fondo se convierte en una referencia clave para el análisis del mercado emergente.

Modelos de Tokenización y su Impacto en Inversores

El informe identificado presenta tres modelos de tokenización con diversas especificaciones para los inversores: