“Un Músico de Comodoro Inspira Esperanza tras el Caso Ángel”

El destacado artista Pablo Velázquez ha decidido plasmar su compromiso social a través de la música, con una canción que aborda un tema profundo y conmovedor. Con "Volver a soñar", busca generar conciencia sobre la protección de la infancia en un momento crítico para la ciudad.

En medio de la conmoción y el dolor provocados por recientes acontecimientos judiciales relacionados con el caso del pequeño Ángel, Pablo Velázquez, un reconocido músico local, se adentra en el estudio para crear «Volver a soñar». Esta pieza, que originalmente había sido concebida con otro propósito, ha adquirido un significado renovado y urgente en respuesta a la situación actual.

Un Mensaje de Esperanza y Reflexión

La canción fue grabada y masterizada por Ignacio de Alto Blues, y presenta un recorrido emocional que abarca desde el profundo dolor hasta una chispa de esperanza. Una de las estrofas, «Se ha cubierto el sol con lágrimas de nubes grises», refleja la tristeza del autor, quien, visiblemente emocionado, comenta sobre el proceso creativo: «Escribiendo la letra, no pude evitar quebrarme. No se trata solo de Ángelito, sino de tantas historias que permanecen ocultas».

El Momento de Crear

Velázquez, actualmente en su etapa como solista tras haber formado parte de diversas agrupaciones, relata que el impulso para grabar esta canción llegó de manera inesperada. “Al escucharla nuevamente en el contexto de lo ocurrido, supe que debía hacerlo”, confiesa el músico. La balada comienza melódica y evoluciona hacia un ritmo más alegre, con la intención de transmitir que la infancia debe ser sinónimo de alegría, no de tragedia.

Compromiso Más Allá de la Música

El artista, además de músico, es parte activa de una iglesia cristiana, y enfatiza que su labor no busca beneficios comerciales, sino un impacto social real. “Si mi música puede tocar el corazón de una o dos personas, habré logrado mi objetivo. Hay que reaccionar a tiempo para que situaciones como esta no se repitan”, subraya Velázquez.

Además, expresa su deseo de que su obra llegue a la familia del pequeño Ángel, ofreciendo su música como un gesto de apoyo y consuelo: “Estoy dispuesto a que mi trabajo aporte de alguna manera, es un regalo para ellos”.

Próximo Lanzamiento

Se anticipa que «Volver a soñar» será lanzada en las próximas semanas en todas las plataformas digitales, bajo el sello Alto Blues. Mientras tanto, Velázquez sigue creando, inspirado por su entorno, y cuenta con un amplio repertorio de más de cien composiciones listas para tocar oficialmente. Su objetivo: transformar el dolor en melodías que permitan, verdaderamente, volver a soñar.