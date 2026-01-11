Actor de Stranger Things desplaza a Taylor Swift y domina las listas con canción de hace dos años

En un sorprendente giro del destino, Joe Keery, el famoso Steve Harrington de Stranger Things, ha conquistado el primer puesto global de Spotify con su tema "End of Beginning", logrando así desbancar a Taylor Swift, quien había mantenido el liderazgo durante 78 días.

Una victoria inesperada después de días en la cima

El pasado 1 de enero, Taylor Swift continuaba liderando el ranking con «The Fate of Ophelia». Sin embargo, desde el 2 de enero, «End of Beginning» comenzó su ascenso meteórico y logró posicionarse en lo más alto, destacando la relevancia cultural de este fenómeno. Lo sorprendente es que este éxito llegó sin un lanzamiento reciente ni una campaña de promoción convencional.

Un fenómeno cultural impulsado por la nostalgia

El lanzamiento de la temporada final de *Stranger Things* en Netflix reavivó la nostalgia de millones de seguidores. La letra de «End of Beginning», que toca temas de nostalgia y cierre, resonó profundamente en un público que buscaba un himno que acompañara este cierre emocional. Esta emoción colectiva convirtió una canción de más de dos años en el marco perfecto para despedir a la serie.

La comunidad se une en torno a la música

Las redes sociales se llenaron de comentarios y playlists dedicadas a la canción, mientras fragmentos de «End of Beginning» se viralizaron en videos de tributo a *Stranger Things*. Este inesperado revuelo no solo catapultó a Keery a la cima, sino que también convirtió la canción en la sorpresa musical del verano, reafirmando que las series de televisión pueden influir en la música de maneras impensadas.

Un hito en la carrera de Joe Keery

Desplazar a una figura como Taylor Swift marca un hito significativo para un actor que intenta destacarse en el mundo musical. Aunque no anula el impacto de Swift, subraya que los rankings pueden ser influenciados por movimientos culturales inesperados.

Para Keery, este éxito representa una consagración en el ámbito musical, y para los fans, se convierte en una banda sonora melancólica de un capítulo que se cierra. «End of Beginning» demuestra que una canción puede resonar en el presente, sin importar su origen temporal.

La evolución musical de DJO

Desde su debut en 2019, DJO, el alter ego musical de Keery, ha buscado alejarse de su icónico personaje. Su música ha sido bien recibida, y esta reciente popularidad pone de relieve una faceta menos conocida del actor.

Keery en Argentina: un estreno muy esperado

En medio de este agitado panorama musical, Joe Keery se prepara para su presentación en Argentina, donde actuará en el Lollapalooza 2026 el 13 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, y ofrecerá un show íntimo en el Teatro Vorterix el 11 de marzo, con entradas que ya están casi agotadas.