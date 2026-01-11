Cuenta Regresiva en el PJ Bonaerense: Unidad sin Diálogo ni Intermediarios

El verano no apacigua los conflictos internos del peronismo en la provincia de Buenos Aires, donde la lucha por el control del partido se intensifica. Con el 8 de febrero como plazo clave para presentar la lista oficial, el desafío ahora es encontrar a la figura que represente la unidad del movimiento.

El peronismo bonaerense sigue sumido en tensiones, con un consenso mínimo alcanzado: evitar una interna abierta. Sin embargo, la verdadera dificultad radica en determinar quién podrá encabezar la unidad, un dilema que se extiende más allá de la conducción del partido y toca el liderazgo hacia las elecciones de 2027.

El Plazo que se Acerca

Con la fecha límite del 8 de febrero marcada en el calendario, la situación actual se caracteriza más por la falta de conversación que por la negociación efectiva. En ambos bandos, se reconoce, en un tono reservado, que aún no se han establecido interlocutores autorizados para discutir el futuro del PJ bonaerense. Aunque ha habido emisarios de ambos sectores en las conversaciones recientes, ninguno ha sido oficialmente mandado por sus respectivos líderes para llevar esta situación a una resolución concreta en el próximo mes.

¿Quién Será el Líder de Unidad?

Un primer obstáculo en la discusión es el nombre del líder que simbolice la unidad. Para el gobernador Axel Kicillof, ese representante debe ser un miembro de su facción, preferiblemente alguien que no pertenezca a la corriente más rígida del kirchnerismo para evitar fricciones adicionales.

Más Allá del Liderazgo

Kicillof no solo busca un líder, sino que su objetivo es establecer una figura fuerte al mando del partido que envíe un mensaje claro tanto al interior como al exterior. Para él, lograr un orden en el PJ bonaerense es esencial para poder dialogar con otros dirigentes peronistas de diferentes regiones con una autoridad legitima, lo que le podría abrir puertas en su camino a la presidencia.

El Adiós de Máximo Kirchner

En el bando kirchnerista, ha comenzado a aceptarse un hecho hasta hace poco impensable: Máximo Kirchner no buscará un nuevo mandato al frente del partido. Sin embargo, su salida no significa que se retire de la escena política. Este sector se prepara para fortalecer sus posiciones clave por debajo de la presidencia, asegurando que aún tendrán influencia en las decisiones del gobernador y en la reestructuración del partido.

Reparto del Poder

La disputa no solo se centra en quién estará al mando, sino también en cómo se distribuirá el poder real dentro del partido. A pesar de que en la última reunión las partes lograron acuerdos que parecían inalcanzables, como el reconocimiento de la paridad entre los distintos espacios, aún queda una cuestión crucial: elegir al líder que llevará las riendas del PJ en los próximos años.

Posibles Candidatos

Los nombres que suenan incluyen a Verónica Magario y Julio Alak, aunque la vicegobernadora se convierte en la principal figura del enfrentamiento con el kirchnerismo, dado el desacuerdo sobre las autoridades del Senado bonaerense. Mientras el kirchnerismo busca mantener el control, el sector de Kicillof exige definir la línea de sucesión.

El Juego de la Desconfianza

A pesar de los intentos de acercamiento, la desconfianza domina el ambiente. El entorno de Kicillof se prepara para fortalecer su autoridad en el peronismo, mientras que los kirchneristas están preocupados por la posibilidad de perder su influencia sin contrapesos. Ambos sectores coinciden en evitar una interna, algo que podría ser perjudicial en esta fase crítica.

Decisiones Urgentes

Con el tiempo corriendo, la política en Buenos Aires se adentra en semanas cruciales. Las partes admiten que, a pesar de la falta de acuerdos firmes, el 8 de febrero será una fecha clave para determinar quién será el próximo líder del PJ. En este momento, las conversaciones suelen ser más un trámite que una búsqueda genuina de consenso.