Cómo obtener hasta un 40% más que un plazo fijo en poco tiempo y con seguridad

Si quieres hacer crecer tu dinero sin atarte a un plazo fijo tradicional, las cauciones bursátiles podrían ser la solución ideal para ti.

La situación del mercado financiero argentino a comienzos de 2026 ofrece una alternativa poco conocida para los ahorristas: las cauciones bursátiles. Este mecanismo, que implica préstamos en pesos a corto plazo con garantía, está proporcionando tasas nominales anuales (TNA) que superan significativamente a las de los plazos fijos.

Por ejemplo, mientras los principales bancos ofrecen tasas entre el 21% y 24,5% para depósitos a 30 días, las cauciones están rondando tasas superiores al 30% anual, y esto en plazos menores a un mes.

¿Qué rendimiento ofrecen las cauciones?

En la actualidad, los rendimientos de las cauciones son los siguientes:

A 72 horas: 32.5% anual

A 7 días: 30%

A 14 días: 30.1%

A 31 días: 32.6%

Esto significa que un ahorrista conservador que busque un rendimiento positivo y liquidez frecuente podría obtener hasta 8 puntos porcentuales adicionales en comparación con un plazo fijo bancario, lo que representa aproximadamente un 40% más de retorno.

¿Por qué existe esta diferencia de tasas?

La clave detrás de esta situación radica en la falta de liquidez estructural en el mercado de pesos y la alta demanda de financiamiento a corto plazo. Esto provoca que las tasas de caución se eleven, mientras que las ofrecidas por los bancos para depósitos minoristas se mantengan rezagadas.

A diferencia de los plazos fijos, las cauciones permiten:

Contratos desde 1 día y con alta frecuencia de renovación.

Garantía en títulos del mercado, lo que reduce el riesgo para el colocador.

Devolución de capital más intereses al vencimiento, y liquidez inmediata si se desea renovar.

¿Cómo participar en una caución bursátil?

Los pasos son muy sencillos:

Abrir una cuenta comitente en una sociedad de bolsa o bróker. Transferir pesos desde tu cuenta bancaria a la cuenta comitente. Elegir el plazo para la caución (disponible en días variados). Al vencimiento, recibir el capital más los intereses y optar por la renovación.

Cualquier inversor con cuenta comitente puede acceder a estas oportunidades, sin requerir ser un inversor institucional. La diferencia es clara: el rendimiento no depende de la solvencia bancaria, sino de las garantías proporcionadas por el mercado de capitales.

¿Qué garantiza las cauciones?

Las cauciones están sustentadas por títulos valores que quedan en prenda, supervisados por:

BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos)

Caja de Valores

CNV (Comisión Nacional de Valores)

Esto significa que el mercado actúa como garante, brindando una seguridad adicional.

Funcionamiento de la garantía

El proceso es sencillo:

El tomador de la caución, habitualmente un agente financiero, deja como respaldo bonos u otros activos. Estos activos quedan inmovilizados en la Caja de Valores hasta el término de la operación. Si el tomador no cumple con la devolución, el sistema ejecuta automáticamente la garantía, vendiendo los títulos en el mercado y cubriendo el capital más intereses al colocado.

Ahorristas tradicionales: ¿una oportunidad a no perder?

A pesar de que los bancos están ajustando sus tasas de plazos fijos ante la competencia del mercado, la disparidad con las cauciones permanece considerable. En un contexto donde las tasas bancarias se mantienen entre el 21% y 24,5% anual, las cauciones que ofrecen rendimientos de 30% a 32.6% anual en plazos breves representan una alternativa más que atractiva para quienes buscan rentabilidad mientras mantienen la liquidez.