Controversia en Nueva York: Tienda recopila datos biométricos de sus clientes

A inicios de enero de 2026, el gigante de la distribución Wegmans ha encendido las alarmas en Nueva York al informar a sus clientes sobre la recopilación de datos biométricos en algunas de sus sucursales. Esta práctica, que incluye el escaneo facial y la grabación de voces, ha generado preocupación en un gran número de consumidores.

Las sucursales de Wegmans en Manhattan y Brooklyn han empezado a instalar letreros que advierten a los compradores sobre la recolecta de información biométrica al ingresar a sus tiendas, según lo reportado por el New York Post.

Detalles de la Práctica de Recopilación

La cadena de supermercados ha explicado que el almacenamiento de datos, que incluye rasgos faciales y vocales, tiene como propósito garantizar la seguridad de sus empleados y clientes. La decisión ha suscitado inquietudes, especialmente entre las comunidades migrantes en EE.UU.

Política Anterior y Controversias

Los anuncios que informan sobre la recolección se colocaron a principio de mes, y aunque no es la primera vez que Wegmans aplica esta práctica, muchos se habían sentido aliviados tras un programa piloto realizado en 2024 que prometía no almacenar datos de clientes en sus registros.

Wegmans ha instalado letreros de advertencia sobre la recolección de datos biométricos en sus tiendas (nypost.com)

Regulaciones y Seguridad

La nueva política promete que Wegmans no arrendará ni venderá la información biométrica recopilada. Un portavoz de la compañía indicó que esta tecnología se usa solo en localidades con un mayor riesgo de incidentes y que el sistema está diseñado para identificar a personas involucradas en conductas inapropiadas.

Normativas Vigentes

Desde 2021, Wegmans es uno de los muchos negocios obligados a informar a los consumidores sobre la recopilación de datos biométricos, bajo la Ley de Información de Identificación Biométrica. Esta normativa, que se implementó en 2020, tiene el objetivo de proteger la información personal de los clientes.

La ley de Nueva York exige la notificación sobre la recolección de información biométrica (Pexels/cottonbro studio)

Reacciones de los Consumidores

Mientras algunos clientes muestran su preocupación y anuncian que evitarán las sucursales que implementan esta tecnología, existen diversas cadenas que igualmente se valen de sistemas de reconocimiento facial en sus establecimientos. Las demandas contra estas prácticas están en aumento, con compañías como T-Mobile, Amazon y Target en la mira.

Cadenas minoristas en Nueva York enfrentan demandas por el uso de tecnología de reconocimiento facial (Pexels/AS Photography)

El Futuro de la Tecnología Biométrica

A pesar de que la legislación menciona la obligación de informar a los compradores sobre la recolección de datos, carece de mecanismos efectivos de cumplimiento. Expertos advierten sobre los riesgos que enfrentan no solo los migrantes sino todos los clientes en términos de seguridad y privacidad, incluso podría ser un blanco fácil para ciberdelincuentes o autoridades migratorias.

La discusión sobre la recopilación de datos biométricos sigue siendo un tema candente, ya que la tecnología se expande en el sector retail, lo que plantea importantes preguntas sobre seguridad y ética en la era digital.