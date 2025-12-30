Actualización médica de Cristina Kirchner: avanza lentamente y puede consumir semisólidos.

La ex vicepresidenta argentina permanece en el sanatorio Otamendi y muestra signos de recuperación tras ser operada por apendicitis aguda. Sus seguidores la acompañan en este proceso.

Cristina Fernández de Kirchner sigue internada en el sanatorio Otamendi luego de una cirugía realizada el 20 de diciembre por apendicitis aguda y peritonitis localizada. Según el parte médico compartido hoy, la exmandataria presenta una evolución lenta pero positiva y ya ha comenzado a consumir alimentos semisólidos.

El centro médico ha informado que Kirchner atraviesa una recuperación gradual del íleo posoperatorio, manteniendo un drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico intravenoso. Su progreso ha sido suficiente para iniciar la inclusión de semisólidos en su dieta, luego de necesarios días con solo líquidos.

Detalles del Estado de Salud de Kirchner

La directora médica del sanatorio, Marisa Lanfranconi, destacó que, de no presentarse complicaciones adicionales, la internación se mantendrá hasta garantizar una recuperación completa del cuadro abdominal, momento en el cual se retirará el drenaje y se finalizará el tratamiento antibiótico.

Kirchner fue trasladada al sanatorio desde su hogar en la calle Constitución, donde cumple prisión domiciliaria, tras experimentar un intenso dolor abdominal que requirió cirugía. Diariamente, militantes y simpatizantes se agrupan en las inmediaciones del sanatorio en el barrio Recoleta, para brindar apoyo contínuo.

Comprendiendo el Íleo Posoperatorio

El pasado 24 de diciembre, el sanatorio comunicó que la exvicepresidenta presentaba signos de íleo posoperatorio, una condición común tras intervenciones quirúrgicas abdominales, especialmente aquellas que involucran manipulación del intestino o infecciones asociadas.

El especialista en gastroenterología Lisandro Pereyra explicó que, durante cirugías como la apendicectomía, el intestino puede experimentar una pausa temporal en su movimiento. “Esto no representa una obstrucción, sino una parálisis transitoria del tránsito intestinal, que puede ser provocada por la cirugía o el proceso infeccioso”, señaló.

Adicionalmente, algunos analgésicos administrados en el posoperatorio pueden ralentizar la función intestinal. “Es una situación bastante frecuente después de este tipo de procedimientos”, agregó el doctor.

Oscar Laudanno, jefe del Departamento de Gastroenterología del Instituto Lanari, ha afirmado que la aparición de íleo en los días posteriores a una intervención requiere un control cuidadoso. “En casos de apendicitis con peritonitis, es crucial descartar complicaciones mediante estudios de imagen y seguimiento continuo”, puntualizó.

Mientras tanto, el equipo médico del sanatorio Otamendi continúa monitoreando de cerca la evolución de la exvicepresidenta a diario.