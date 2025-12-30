Uniswap Revoluciona su Modelo Económico y Potencia el Rol de UNI

Con una reciente votación, Uniswap implementa cambios significativos que transforman su token UNI, alineando su valor con la actividad de la plataforma y promoviendo su adopción.

Uniswap ha dado un paso decisivo en su economía al introducir reformas importantes en el funcionamiento del token UNI.

A través de la propuesta llamada UNIfication, la comunidad ha aprobado la activación de comisiones y la quema de tokens para reflejar de manera más precisa el uso de la plataforma.

Durante un periodo de cinco días, la votación recibió un respaldo abrumador, con más de 125 millones de votos a favor y una cantidad mínima en contra.

Hasta este momento, UNI se había limitado a ser un token de gobernanza, desconectado de los ingresos generados por el protocolo.

Uniswap maneja un promedio de u$s2.000 millones diarios en transacciones, generando aproximadamente u$s600 millones anuales en comisiones, las cuales hasta ahora eran distribuidas exclusivamente entre los proveedores de liquidez.

Con el nuevo modelo, una porción de estas tarifas se destinará a la quema de tokens UNI, lo que reducirá el suministro circulante.

La Comunidad de Uniswap Respalda la Quema de Tokens

La lógica detrás de este nuevo enfoque es clara: cuanto más se utilice el exchange, mayor será la cantidad de tokens eliminados.

El objetivo es que el valor de UNI represente el crecimiento y la aceptación del protocolo, siempre manteniendo incentivos para quienes aportan liquidez.

Uno de los aspectos más destacados de la propuesta es la quema retroactiva de 100 millones de UNI que provendrán de la tesorería del proyecto.

Esta medida busca compensar la falta de captura de valor por parte del token desde el lanzamiento de Uniswap; al precio actual, la quema de estos tokens equivale a más de u$s590 millones.

Con este cambio, UNI deja de ser únicamente una herramienta de votación para convertirse en un activo que está intrínsecamente ligado a la economía del protocolo. Aunque no proporciona ingresos directos, la reducción de su suministro podría afectar su valor en el largo plazo.

Esta iniciativa también puede establecer un precedente para otros proyectos DeFi que enfrentan el reto de alinear la gobernanza con la creación de valor. Sin embargo, el impacto final dependerá del uso continuado del protocolo y de las fluctuaciones en el mercado cripto.