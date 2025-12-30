Los Rituals Ocultos de los Famosos para Iniciar el Año con Abundancia

El 31 de diciembre se aproxima, y con él, las tradiciones que marcan el cierre de un ciclo y la esperanza de un nuevo comienzo. Las figuras destacadas de la farándula argentina comparten sus rituales, con la creencia de que un toque especial puede atraer la buena fortuna para el año que inician.

Desde cantantes hasta actores, cada uno tiene su forma particular de cerrar el año. Aquí, revelamos las costumbres que mantienen encendida la esperanza y la alegría en la llegada del nuevo año.

El Escenario como Amuleto: Fátima Florez

La famosa actriz y humorista Fátima Florez ha seguido una cábala muy personal durante años: “Comenzar el año trabajando es mi mejor augurio”. Para ella, subirse al escenario el 31 de diciembre es una forma de asegurar un año próspero. Además, destaca la importancia de vestir una prenda nueva para recibir el 2026, preferentemente nueva ropa interior, como símbolo de renovación.

Gratitud y Celebración: José María Muscari

El director y dramaturgo, José María Muscari, tiene un enfoque optimista: “Organizo una fiesta en familia, me visto de blanco y brindo por todos mis logros”. Su tradición implica alegría familiar y karaoke, asegurando que la energía positiva es crucial en este momento de transición.

Visual y Espiritual: Vicky Xipolitakis

Para la panelista Vicky Xipolitakis, el cambio de año entraña simbolismo. “Vestirnos de blanco es nuestra tradición, representa pureza y un nuevo comienzo”, explica. Después de la medianoche, la familia suelta globos blancos al cielo con deseos escritos, llevando sus intenciones hacia el horizonte.

Playa y Risas: Belu Lucius

La influencer Belu Lucius opta por el mar como escenario de su celebración. “Pasamos el día en Necochea, disfrutando de la playa y la compañía de amigos”, cuenta. Su brindis incluye creatividad en forma de videos humorísticos, combinando risas con rituales.

Estilo Personal: Benito Fernández

El diseñador Benito Fernández se suma a la tradición, pero desde una óptica más estética que mística. “Siempre estreno algo nuevo en Año Nuevo”, asegura, y añade que la diversión en grupo es esencial, incluso si no es un creyente fervoroso de estas costumbres.

Calma y Reflexión: Angie Balbiani

Para la actriz Angie Balbiani, la tranquilidad es fundamental en su celebración. “No soy de salir mucho; a la una ya estoy en cama para comenzar el año renovada”, comparte. Aunque sigue la tradición de vestirse de blanco y escribir sus intenciones, su verdadero ritual es el descanso.

La Importancia del Vínculo Familiar: Soledad Silveyra

Soledad Silveyra modifica su perspectiva, resaltando que la verdadera magia de Año Nuevo reside en la compañía de sus seres queridos. “Pasar el año con mis nietos es fundamental”, afirma. Este 2026 se enfocará en meditar y encontrar la calma interior, reafirmando que los seres queridos son su mayor amuleto.

Crecimiento Continuo: Virginia Da Cunha

Finalmente, Virginia Da Cunha ve los rituales como elementos de su vida diaria. “Agradezco y siembro lo nuevo, buscando siempre salir de mi zona de confort”, explica. Para ella, cada año nuevo es una oportunidad de abrirse a nuevas experiencias y desafíos.