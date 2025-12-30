Tres fallecidos por tormentas en Andalucía: Respuesta de emergencia en marcha

Las intensas lluvias que azotaron Andalucía han causado estragos, resultando en la pérdida de al menos tres vidas y numerosas emergencias en la región.

Victimas y Operativos de Rescate

Una de las víctimas, un hombre de 53 años, fue hallado en Alhaurín El Grande, en la provincia de Málaga, tras haber desaparecido junto a otra persona cuando su vehículo fue arrastrado por un río. Tras una intensa búsqueda, el cuerpo de la segunda persona, de 54 años, fue recuperado al mediodía.

Además, un joven de 18 años fue encontrado sin vida en Íllora, provincia de Granada. Las operaciones de rescate contaron con la colaboración de la Guardia Civil, bomberos y servicios de Protección Civil.

Impacto en la Región

Málaga fue la provincia más afectada, con un total de 343 incidentes reportados, seguida de Granada con 58 y Almería con 48. Las emergencias más comunes incluyeron inundaciones en viviendas, garajes y calles, cierres de rutas, vehículos atrapados por el agua, y deslizamientos de tierra en áreas rurales y montañosas.

Medidas de Precaución y Emergencia

El gobierno regional activó el Plan de Emergencia por Riesgo de Inundación para coordinar los recursos necesarios y garantizar la seguridad pública. En total, 36 municipios andaluces implementaron planes de protección civil, especialmente en los territorios más golpeados por las lluvias.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, instó a la población a actuar con precaución ante la crítica situación.

Recomendaciones de Seguridad

A pesar de que las condiciones climáticas han comenzado a mejorar y la mayoría de las alertas han sido desactivadas, los servicios de emergencia continúan recomendando extrema cautela. Se aconseja evitar viajes innecesarios y abstenerse de cruzar áreas inundadas o cursos de agua activos.