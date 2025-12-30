Razones detrás del clima extremo en el mundo

La reciente tormenta invernal que azotó Nueva York ha dejado huella, mientras en Buenos Aires el calor extremo parece no dar tregua. Un contraste climático que refleja las drásticas transformaciones que atraviesa nuestro planeta.

La Tormenta Histórica en Nueva York

Este sábado, una inusual tormenta de nieve recayó sobre Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, donde se registraron casi 11 centímetros de nieve en Central Park. Este evento marca la nevada más significativa en los últimos cuatro años, causando la cancelación de miles de vuelos. Curiosamente, este fenómeno climático llegó poco después de una Navidad atípica, con temperaturas que superaron los 17 grados.

El Contraste Climático

En otra parte del continente, Buenos Aires vive una ola de calor que promete extenderse hasta Año Nuevo. Mientras el hemisferio norte experimenta su defensa contra el frío, Argentina sigue bajo un sol ardiente que parece no ceder.

¿Qué Está Pasando?

Expertos consultados apuntan a que estos fenómenos climáticos extremos son consecuencia de una atmósfera en reconfiguración. «El calor se mantiene y el frío demora en aparecer», explica Mauricio Saldívar, meteorólogo. Esta inusual alternancia de temperaturas, donde la Navidad fue la más templada en años, culmina ahora en la tormenta de nieve más relevante desde hace tiempo.

Impacto del Calentamiento Global

Según los especialistas, los cambios climáticos drásticos están asociados al calentamiento global. Acciones humanas, como la emisión de gases de efecto invernadero, han alterado notablemente las condiciones climáticas. «El jet polar, que solía fluir de forma más regular, ahora presenta curvas debido al calentamiento», añade el meteorólogo.

El Calor Abrumador de Buenos Aires

En este escenario, el clima en Argentina también muestra patrones alarmantes. La ola de calor actual ha establecido récords de temperaturas mínimas y máximas, con pronósticos de hasta 39 grados. Esto no solo representa un malestar, sino que marca el inicio de un verano más cálido de lo normal.

¿Qué Nos Depara el Futuro?

Con temperaturas que rompen récords, se anticipa que el aluvión de calor irá en aumento. Sin embargo, llega un alivio con un frente frío pronosticado para el 31 de diciembre, lo que podría generar un descenso significativo en la temperatura.

Precipitaciones y Preocupaciones

A medida que las temperaturas suben en algunas regiones, otras, como Jujuy y Salta, se preparan para lluvias torrenciales y tormentas. Esto contrasta con las inundaciones en Corrientes, donde se prevén más precipitaciones en los próximos días.

La interconexión de estos eventos climáticos no solo nos recuerda la urgencia de abordar el cambio climático, sino que también nos invita a reflexionar sobre el clima extremo que se convierte en nuestra nueva realidad.