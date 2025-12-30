RIGI: Más Allá del Éxito – Proyectos, Empleo Temporal y Divisas en Juego

La gestión de Luis Caputo en el Ministerio de Economía destaca por un auge de inversiones que supera los USD 24.000 millones, aunque la realidad podría ser menos optimista de lo que se presenta.

El quinto piso del Palacio de Hacienda cierra el 2025 haciendo hincapié en el éxito rotundo del RIGI, y se propone extender este régimen. Sin embargo, las expectativas de inversión a corto plazo son considerablemente inferiores: se estima que apenas se alcanzarán USD 3.680 millones en los próximos dos años, lo cual no impactaría significativamente en las reservas del Banco Central pero aporta un alivio ante el cronograma de vencimientos de deuda.

Fondos comprometidos y las realidades del RIGI

El monto mínimo legal estipulado obliga a los proyectos a desembolsar el 40% de la inversión inicial en los primeros dos años. Esto implica que cada uno de los 200 millones de dólares invertidos debe aportar aproximadamente USD 80 millones. Para los Proyectos de Exportación Estratégica (PEELP), donde las inversiones son superiores a USD 2.000 millones, el compromiso inicial se eleva a USD 800 millones.

Se destaca que el 87% de los dólares comprometidos provienen de solo cuatro iniciativas, lo que refleja una concentración preocupante en pocos proyectos.

Proyectos clave y la pesada carga de la deuda

Los proyectos energéticos, considerados troncales dentro del régimen de exención fiscal, deben cumplir con altos montos de ejecución inmediata. Entre ellos, el GNL de Southern Energy, el oleoducto Vaca Muerta Sur, el litio de Río Tinto y el cobre de Los Azules destacan por la magnitud de las inversiones. En conjunto, estos proyectos no solo aportan un piso de USD 3.200 millones sino que son la columna vertebral de la estrategia económica del gobierno.

Los desafíos para el empleo y la economía real

A pesar de las cifras prometedoras, los 27.000 puestos de trabajo anunciados por el Gobierno deben ser analizados con cautela. Gran parte se refiere a la fase de obra civil y son, por lo general, contrataciones temporales. La automatización en los sectores de energías renovables y minería limita las oportunidades de empleo permanente, desdibujando el impacto positivo esperado en el consumo.

Dólares en juego y la incertidumbre fiscal

Las inversiones bajo el RIGI ofrecen a las empresas la libertad de gestionar los dólares provenientes de aportes de capital como deseen, permitiendo que permanezcan en cuentas en el exterior o sean comercializados en el mercado financiero. Esto crea un escenario en el que los fondos físicos podrían no ingresar a las arcas del Banco Central.

A pesar de estos obstáculos, el Gobierno persiste en crear un entorno de confianza que atraiga inversiones. Sin embargo, el bitcoin de vencimientos de deuda se avecina y, según la consultora Eco Go, en 2026 se deben afrontar pagos por USD 16.707 millones, una cifra que se incrementará a USD 20.065 millones en 2027, llevando la presión financiera a niveles críticos.