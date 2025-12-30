Jamie Lee Curtis: La oportunidad perdida de ser la niña poseída que consagró a Linda Blair

Título: Jamie Lee Curtis revela cómo una audición perdida cambió su destino en Hollywood

Bajada: La célebre actriz recordará un momento pivotal de su infancia que podría haber alterado el curso de su carrera cinematográfica. La decisión de su madre de protegerla dejó a Curtis fuera de la icónica adaptación de "El exorcista".

La talentosa Jamie Lee Curtis compartió un intrigante episodio de su infancia que tuvo el potencial de redefinir su trayectoria en el cine. A los 12 años, un productor le ofreció la oportunidad de audicionar para interpretar a Regan MacNeil, la emblemática niña poseída en la película El exorcista, basada en la célebre novela de William Peter Blatty.

Una decisión maternal crucial

Durante una reciente entrevista en el programa de Drew Barrymore, Curtis contó que el director Ray Stark, amigo de su madre Janet Leigh, le propuso que su hija audicionara. Sin embargo, la respuesta fue un contundente “no”.

La razón detrás del «no»

Con sólo 12 años, Curtis no comprendió por qué su madre le impedía seguir esa oportunidad. Años después, reconoce que fue una decisión de protección. Leigh, actriz reconocida por Psicosis, ya estaba familiarizada con las complicaciones de la fama y quería que su hija pudiera experimentar una infancia normal, alejada del escrutinio público.

La protección que forjó su camino

Leigh trató de mantener a Jamie alejada de la exposición mediática para asegurarle una infancia tranquila. En sus propias palabras, Curtis reflexionó: «Mi madre quería que tuviera una infancia. Y entiendo que tú no la tuviste.» Este comentario fue dirigido a Barrymore, quien saltó a la fama a tan solo 7 años gracias a su papel en E.T. el extraterrestre.

El destino de una estrella

Finalmente, el papel que quedó en manos de Linda Blair —quien recibió una nominación al Oscar a los 14 años— hubiera podido transformar la carrera de Curtis desde muy joven. Sin embargo, su conexión con el cine de terror comenzó de manera consciente y progresiva.

Un inicio donde el tiempo fue aliado

Lejos de esa audición inicial, Curtis se introdujo en Hollywood como adulta y con una sólida identidad. Este tiempo alejada del ojo público le permitió crecer, aprender y tomar decisiones sin las presiones típicas de la industria.

Su verdadero ascenso se produjo en 1978, cuando, con solo 19 años, fue elegida por John Carpenter para protagonizar Halloween. Este filme se convirtió en un clásico, lanzando a Curtis al estrellato y presentándola como un ícono del terror.

El legado de Laurie Strode

El personaje de Curtis, Laurie Strode, una adolescente común frente a lo aterrador, se consolidó como un referente cinematográfico. A lo largo de los años, ha revisitado este papel, convirtiéndose en una figura clave del género.

Una carrera multifacética

A lo largo de su trayectoria, Curtis ha eludido el encasillamiento, fusionando terror, comedia, drama y cine familiar, siempre manteniendo una postura crítica sobre su rol en la industria.

Reconocimiento a su esfuerzo

Años de dedicación y una carrera construida sin atajos culminaron en 2023, cuando Curtis recibió el Oscar a la mejor actriz de reparto por Todo en todas partes al mismo tiempo. Este galardón simboliza no solo su éxito, sino también un reconocimiento tardío, pero significativo, en una carrera plagada de desafíos.

Un círculo que se cierra

Para Curtis, el Oscar representa el cierre de un círculo que comenzó lejos de los sets infantiles, demostrando que, en la industria de Hollywood, el tiempo puede ser un aliado en la búsqueda del éxito.