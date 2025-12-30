Auditoría General: La Tensión entre PRO y La Libertad Avanza Resurge por Acuerdo Político

La reciente designación de nuevas autoridades en la Auditoría General de la Nación ha generado tensiones entre el PRO y el oficialismo. En una entrevista con Canal E, el analista político Gustavo Damián González analizó la polémica que rodea estos nombramientos.

La votación de nuevas autoridades en la Auditoría General de la Nación (AGN) durante las sesiones extraordinarias del 18 de diciembre encendió un nuevo conflicto entre el PRO y el oficialismo libertario. Según González, esta controversia refleja tanto un debate legal como una intensa lucha de poder en el Congreso. “La Auditoría General de la Nación es un órgano crucial para el control del Estado”, enfatizó el analista, subrayando la importancia de esta institución.

Un Conflicto Legal y Político

González explicó que el PRO, liderado por Cristian Ritondo, había presentado una acción de inconstitucionalidad argumentando que las designaciones no figuraban en el orden del día para las sesiones extraordinarias. Sin embargo, el analista puntualizó que el verdadero eje del conflicto no radica en el acuerdo mismo. “Hubo un consenso, lo que no se puede objetar, porque el Parlamento está diseñado para alcanzar acuerdos”, comentó. De acuerdo a esta lógica, La Libertad Avanza propuso a Rita Almada, Unión por la Patria a Juan Forlón y el gobernador salteño a Pamela Caletti.

La Sesión: Imprevistos y ‘Desprolijidad’

González también hizo hincapié en la forma en que se realizó la sesión, describiéndola como “improvisada y desprolija”. Relató que la reunión debió extenderse para permitir la llegada de uno de los designados, un detalle que, según él, valida la queja opositora sobre la forma de la sesión.

La Diferenciación entre lo Jurídico y lo Político

El analista político abogó por distinguir lo legal de lo político, señalando que “los acuerdos son parte fundamental del proceso legislativo”. En este sentido, predijo que la acción del PRO probablemente sería desestimada, destacando que “si los acuerdos se realizan en el Parlamento, el Poder Judicial difícilmente se involucre”.

Señaló que el descontento del PRO surge por sentirse excluido de una negociació clave. “Lo que está en juego es que nos dejaron afuera”, resumió, vinculando este malestar al discurso del Gobierno contra la “casta”, que contrasta con el entendimiento alcanzado con el kirchnerismo. La ausencia en el orden del día, según él, fue el pretexto que llevó al PRO a abandonar la sala.

Perspectivas Futuras: Nuevas Negociaciones en Febrero

De cara al futuro, González prevé que el diálogo político continuará. “Todo hace pensar que sí”, respondió al ser consultado sobre la posibilidad de nuevas sesiones extraordinarias en febrero. Apuesta a que hay una extensa agenda por delante: designaciones en la Corte Suprema, más de 200 cargos judiciales vacantes, la elección del Defensor del Pueblo y reformas laborales.

En este contexto, el analista considera que lo sucedido en la AGN podría ser el inicio de un proceso más vasto. “Es un primer paso hacia un diálogo entre los dos bloques más importantes”, concluyó, aunque advirtió que el progreso dependerá de la disposición de ambos sectores, oficialismo y peronismo, a ceder en sus posturas.