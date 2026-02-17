Acuerdo con EE. UU.: ¿Qué Sorprenderá?

Con un nuevo acuerdo comercial firmado, Argentina busca revitalizar su economía y abrir nuevas puertas al mercado estadounidense. Este pacto se presenta como una oportunidad estratégica en medio de un panorama global cada vez más proteccionista.

Un Apunte sobre la Economía Argentina

Las cifras del Banco Mundial y el FMI indican que, hasta 2025, la economía argentina se posiciona entre las más cerradas del mundo, con un comercio exterior que apenas representa el 13% del PBI. Solo Sudán, Venezuela, Turkmenistán y Etiopía registran índices inferiores, mientras que Estados Unidos ronda el 14% en este aspecto.

Detalles del Acuerdo Comercial

El reciente pacto, aunque no se clasifica como un tratado formal, establece disposiciones que favorecen una mayor cooperación comercial en un contexto global donde predomina el proteccionismo. Se prevé la eliminación de aranceles en ciertos productos, reducción de otros al 2% y la aplicación del Arancel de Nación más Favorecida para el resto.

Beneficios para Productos Argentinos

Entre los aspectos destacados, se incluye la ampliación de exportaciones para la carne argentina, que pasa de 20.000 a 100.000 toneladas anuales para cortes premium. China también impone cuotas en sus compras, limitando las más bajas, mientras que existen compromisos para revisar aranceles en acero y aluminio.

Implicaciones para Estados Unidos

Este acuerdo brinda a EE.UU. la vía para formalizar iniciativas a largo tiempo buscadas, como la propiedad intelectual en medicamentos y la eliminación de barreras no arancelarias para productos estadounidenses. Sectores como el de autopartes también se beneficiarán, con la posibilidad de ingresar hasta 10.000 unidades bajo condiciones más favorables.

Visiones de Apertura Económica

Según la consultora Inveq, este acuerdo debe verse como parte de un enfoque más amplio hacia la apertura económica. Argentina ha tomado medidas para reducir barreras comerciales, en el marco de un proceso que también incluye el reciente pacto con la Unión Europea.

Mercosur y la Unión Europea: Comparaciones y Desafíos

El acuerdo con la UE, aunque más lento en implementación, representa una apertura significativa hacia un mercado de 500 millones de personas. Se prevé la eliminación casi instantánea de aranceles en un 80% de productos y una revisión gradual para otros. La región Pampeana y el NOA se destacan como las más beneficiadas, con exportaciones que encuentran una mayor facilidad de acceso.

Mirando Hacia el Futuro

Ambos acuerdos, con diferentes fundamentos jurídicos, representan oportunidades para Argentina. Sin embargo, el verdadero reto será mantener el impulso político en el marco de las relaciones bilaterales, especialmente si los contextos políticos no permanecen alineados. Lo que queda claro es que el país ha aprendido de su historia de aislamiento, comprendiendo que una mayor participación en el comercio global podría ser clave para su desarrollo económico.