Descubren bacteria de 5.000 años en cueva con resistencia a 10 antibióticos modernos

Descubren Bacteria Milenaria con Potencial Antibiótico en Rumania

Una bacteria de 5.000 años encontrada en una cueva rumana podría revolucionar la lucha contra las infecciones, al ser resistente a múltiples antibióticos modernos. Este hallazgo, un tanto prometedor como preocupante, abre la puerta a nuevas estrategias en la medicina.

Un equipo de investigadores ha reportado el descubrimiento de la bacteria Psychrobacter SC65A.3 en la cueva de Scarisoara, Rumania. Esta cepa ha demostrado no solo ser resistente a diez antibióticos contemporáneos, sino que también posee la capacidad de inhibir el crecimiento de otras bacterias peligrosas.

Un Estudio que Transforma la Comprensión de las Bacterias Antiguas

La investigación, publicada en Frontiers in Microbiology, señala que la Psychrobacter SC65A.3 podría ofrecer nuevas oportunidades para combatir la creciente resistencia a antibióticos. Su análisis permitirá comprender cómo estas bacterias han evolucionado a lo largo del tiempo.

Innovaciones en el Horizonte

Según la investigadora Cristina Purcarea, de la Academia Rumana, estos microorganismos generan enzimas y compuestos antimicrobianos únicos que son esenciales para la creación de nuevos antibióticos y otros desarrollos biotecnológicos. «Esto podría inspirar innovaciones que salven vidas», afirma Purcarea.

Un Dilema Global: El Riesgo de la Propagación de Genes

A pesar de sus ventajas, el potencial de que el deshielo libere estos microbios representa un grave riesgo. Los genes de la Psychrobacter podrían propagar su resistencia a las bacterias modernas, intensificando el problema global de la resistencia a los antibióticos.

Un Tesoro Genético por Explorar

Las cuevas de hielo son ecosistemas que albergan una diversidad genética aún no completamente investigada. El equipo de investigación perforó un núcleo de hielo de 25 metros en la Gran Sala de la cueva, abarcando una línea temporal de 13.000 años, para analizar el genoma de esta cepa especial. A pesar de su antigüedad, SC65A.3 ha mostrado resistencia a antibióticos como rifampicina y vancomicina, e incluso se han encontrado genes relacionados con resistencia que podrían ser clave en el desarrollo de nuevas terapias.

Descubrimientos Sorprendentes en el Genoma

El análisis genómico reveló cerca de 600 genes de función desconocida, sugiriendo que esta bacteria podría ser un recurso invaluable para descubrir nuevos enfoques biológicos. Además, se identificaron once genes que podrían combatir otras bacterias, hongos y virus, elementos cruciales en la actual batalla contra la resistencia antimicrobiana.

