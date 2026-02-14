Acuerdo de Coalición en Bruselas Luego de 600 Días de Estancamiento

Después de interminables negociaciones, la capital belga celebra un nuevo acuerdo de coalición que pone fin a un prolongado período de crisis política y financiera.

Los representantes de siete partidos políticos lograron un pacto de coalición la noche del jueves, luego de 600 días de estancamiento, tras casi tres días de intensas discusiones. Este acuerdo llega en un momento crucial para la región de Bruselas-Capital, que ha enfrentado serios problemas desde las elecciones de junio de 2024.

El Contexto de la Crisis Política

Desde los comicios, la falta de un ganador claro dejó a la región atrapada en un laberinto político. Los partidos, tres de habla francesa y cuatro de habla neerlandesa, tuvieron que buscar un consenso en un entorno institucional complejo, lo que dificultó aún más las negociaciones.

Un Llamado a la Acción

El Primer Ministro belga, Bart De Wever, expresó su frustración recientemente, indicando que era hora de una transformación en el complicado sistema político del país que dabaña la reputación de Bélgica.

El Acuerdo Alcanzado

A diferencia de otras regiones belgas, el gobierno de Bruselas requiere una mayoría en ambos grupos lingüísticos del parlamento local. El nuevo acuerdo incluye la participación de los liberales del Mouvement Réformateur (MR), el Partido Socialista (PS), y los centristas de Les Engagés. Del lado neerlandés, las partes involucradas son los Verdes (Groen), los socialistas (Vooruit), los liberales (Open Vld), y los demócratas cristianos (CD&V).

Celebración del “Habemus Gobierno”

El punto culminante de la crisis ocurrió cuando los negociadores decidieron encerrarse en un edificio de la Fundación Universitaria para llevar a cabo un «conclave», propuesta por Georges-Louis Bouchez, líder de MR. “Todos nos dimos cuenta de lo urgente que era la situación”, afirmó Bouchez tras alcanzar el acuerdo. “Bruselas estaba al borde del colapso, con la necesidad de un nuevo presupuesto temporal”.

Un Ritual Inédito

Para celebrar el acuerdo, el personal de la Fundación Universitaria realizó un homenaje al rito papal, proclamando “habemus gobierno”, levantando la bandera de Bruselas y utilizando una bomba de humo blanca en una llamativa ceremonia.

Detalles del Acuerdo

El acuerdo esboza un regreso al equilibrio presupuestario para 2029, una nueva denominación para el plan de tráfico de Bruselas llamado Good Move, y la eliminación de los subsidios para renovaciones en su forma actual.

Cada partido debe ahora llevar a cabo un congreso para validar el acuerdo con sus miembros, seguido de un debate en el parlamento, una votación de confianza y la ceremonia de juramentación.

Las Consecuencias de un Gobierno Interino

Mientras la administración anterior se mantuvo en funciones en un rol de cuidado, este gobierno tenía poco poder para afrontar desafíos urgentes como el presupuesto. Con una deuda abultada, Bruselas se ha visto obligada a pausar varios proyectos de inversión y congelar subsidios a ONGs y organizaciones culturales.

Bélgica, conocida por tener uno de los sistemas políticos más complicados de Europa, no es ajena a la parálisis. La actual coalición liderada por De Wever se formó después de siete meses de negociaciones, siendo notable que el país estuvo 541 días sin un gobierno entre 2010 y 2011.