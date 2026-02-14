¡Únete! Hospitales Públicos Llaman a Voluntarios para Donar Sangre

En esta época del año, a menudo se observa una disminución en las donaciones de sangre, poniendo en riesgo la disponibilidad de este recurso esencial. El Hospital de Clínicas de la UBA se encuentra en una situación alarmante y necesita tu ayuda.

Durante los meses de verano, el banco de sangre de esta prestigiosa institución médica hace un llamado a la comunidad para que se una a la causa. La vida de muchas personas depende de que este elemento vital esté siempre disponible, ya que se estima que el 90% de la población lo necesitará en algún momento de su vida.

¡El proceso de donación solo toma 45 minutos!

Convocatoria a Voluntarios para Donar Sangre

El hospital Garrahan también se suma a la iniciativa, invitando a los ciudadanos a donar en su banco. Recuerda que es importante agendar un turno con anticipación para contribuir a esta noble causa.

Beneficios de Donar Sangre

Una sola donación puede ayudar a hasta tres personas. La doctora Alejandra Vellicce, jefa del Departamento de Hemoterapia del Clínicas, subraya la importancia de esta acción: “La donación de sangre puede ser la diferencia entre la vida y la muerte para pacientes que enfrentan diversas patologías, cirugías complejas o complicaciones durante el embarazo”.

¿Quiénes Están Aptos para Donar Sangre?

Para ser donante, es necesario cumplir con algunos requisitos:

Ser mayor de 18 y menor de 65 años.

Pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud.

No haber tenido tatuajes o cirugías recientes (en caso de tenerlos, se debe esperar 6 meses).

Consejos Previos y Posteriores a la Donación

Es recomendable dormir al menos 8 horas antes de donar y realizar un desayuno ligero, evitando grasas saturadas. Tras la donación, es importante mantenerse hidratado y evitar actividades físicas intensas, así como no fumar ni consumir alcohol.

Ubicación y Horarios de Donación

Las personas interesadas pueden acercarse al Banco de Sangre del Hospital de Clínicas, ubicado en Av. Córdoba 2351, en el 3er piso, Sala 5. El horario de atención es de lunes a sábado, de 8:00 a 12:30 hs. No olvides llevar tu DNI.

Seguridad en el Proceso de Donación

La seguridad es una prioridad en el proceso de donación. Se emplean materiales estériles y se realiza un riguroso control médico, así como pruebas para detectar enfermedades. El tiempo total de la donación, desde tu llegada hasta que te retiras, es de aproximadamente 45 minutos, lo que incluye el llenado de formularios y la extracción de sangre.

Conviertete en un héroe y únete a la misión de salvar vidas. ¡Tu donación puede marcar la diferencia!