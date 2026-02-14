Fernando Savore: «La compra grande en supermercados ya es cosa del pasado»

El vicepresidente de la Federación Nacional y la Confederación General Almacenera, Fernando Savore, comparte su visión sobre la transformación del consumo en nuestro país. Asegura que las compras se han vuelto más virtuales y que los pequeños comercios están ganando terreno frente a los hipermercados.

En una reciente entrevista con Canal E, Fernando Savore, vicepresidente de la Federación Nacional y la Confederación General Almacenera, reveló que los hábitos de consumo en Argentina han cambiado drásticamente. Asegura que, hoy en día, “todo es virtual” en los comercios de cercanía, desafiando la creencia de que los grandes hipermercados son los más beneficiados en este contexto económico.

El Declive de los Hipermercados

En su análisis, Savore destaca que los hipermercados no están mostrando un crecimiento significativo. “Los hipermercados pueden decir lo que quieran, pero los indicadores no reflejan esto”, enfatizó. Según los datos recientes, mientras que las ventas en hipermercados cayeron un 2,4% en noviembre, los almacenes locales crecieron un 9%. “La gente ha dejado de hacer compras masivas”, explicó. Como resultado, los consumidores optan por reposiciones más pequeñas y frecuentes, cambiando la dinámica tradicional de compra.

Gestión de Stock y Afectación de Precios

Otro aspecto resaltante que compartió Savore es el cambio en la gestión del stock. “Ya no tengo mercadería en el depósito más que para la reposición de la semana”, comentó, señalando que, aunque los precios siguen aumentando, la agresividad de estos incrementos ha disminuido en comparación con años anteriores.

La Revolución de los Pagos Digitales

Un cambio fundamental en el comportamiento del consumidor es la adopción de pagos digitales. “De cada 10 clientes, 8 pagan utilizando un método virtual”, confirmó Savore. El uso de efectivo ha caído drásticamente debido a la pandemia, pasando de un 70% de transacciones en efectivo a un 70% digitales. Incluso los proveedores han tenido que adaptarse: “Si quieres que te compre tapa de empanada, tendrás que aceptar pagos a través de mi teléfono”, ejemplificó.

Para los comerciantes, la digitalización no es solo una opción, sino una necesidad vital. Savore advierte: “El comerciante que solo quiera recibir dinero en efectivo no va a vender nada”. Además, destacó que este cambio promueve la transparencia en los negocios, ya que “todo lo que se vende está en blanco” gracias a la trazabilidad de las operaciones digitales.

Ajustes en los Precios de Alimentos y Efectos en los Jubilados

En cuanto a los precios, Savore describió enero como un mes de ajustes generalizados. Anotó incrementos de 2,5% en productos lácteos, más de 3% en alimentos envasados, 5% en fiambres y 6% en productos de limpieza e higiene personal. Para febrero, se prevén más aumentos, afectando directamente a la economía de los hogares argentinos.

Respecto a los jubilados, Savore resaltó su capacidad de adaptación a la tecnología, señalando que han comenzado a utilizar billeteras virtuales. Destacó promesas como Cuenta DNI, que ofrece un 20% de descuento los viernes, siendo especialmente atractiva para los adultos mayores.