Fallece Juan Radonjic, ex diputado y director de El Economista

Juan Radonjic, un destacado periodista y exsecretario de Información Pública en el gobierno de Raúl Alfonsín, falleció este jueves a los 71 años. Su contribución al periodismo económico argentino será recordada por muchos.

El anuncio de su fallecimiento resonó en las redes sociales, donde numerosas figuras del periodismo y la política rindieron homenaje a su trayectoria. Entre ellos, el ex presidente Mauricio Macri expresó su afecto: “Quiero despedir con cariño a Juan ‘Boni’ Radonjic. Fue una persona especial, un hombre culto y comprometido con el país. Mis condolencias a su familia y amigos”.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas también se unió al luto, señalando que “lamentamos profundamente el fallecimiento de Juan Radonjic, referente del periodismo económico argentino”.

Una carrera marcada por la excelencia en el periodismo

Radonjic asumió como director del semanario El Economista en 2001, una publicación líder en el ámbito de la economía y finanzas. Además de su labor en la dirección, presentó el programa El Economista TV desde 1993, contribuyendo a la formación y análisis de la información económica en el país.

Trayectoria política y compromiso social

Apasionado hincha de River Plate y oriundo de Martínez, Radonjic fue también presidente de la Juventud Radical de la Provincia de Buenos Aires. Su carrera política despegó cuando fue electo diputado en 1983 y ocupó el cargo de viceministro del Interior.

Facundo Suárez Lastra, dirigente radical, lo recordó como «un amigo en un ámbito político donde es difícil tener amigos».

Los inicios de una vocación política y periodística

Radonjic inició su militancia en el movimiento estudiantil Franja Morada durante sus años en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Su apoyo a Raúl Alfonsín durante las elecciones de 1983 fue fundamental en su carrera, ya que fue uno de los diputados más jóvenes en llegar al Congreso. Compañeros de su época, como Jesús Rodríguez, también lo recordaron con cariño.

Un legado en el periodismo y la política

Después de dejar el Congreso, Radonjic se encargó de la Secretaría del Interior y luego asumió el mando de la Secretaría de Información Pública, donde continuó contribuyendo al desarrollo del país.

El Economista, fundado en 1951 por Milan Stojadinovic, siente profundamente la pérdida de su director y figura emblemática. El traslado de sus restos al cementerio de la Recoleta se llevará a cabo este domingo a las 11.00.