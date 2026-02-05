Acuerdo inminente: Kicillof podría reemplazar a Máximo Kirchner en el PJ Bonaerense

El gobernador Kicillof avanza hacia la presidencia del Partido Justicialista en Buenos Aires, impulsado por un acuerdo estratégico con el Movimiento Derecho al Futuro y el sector de Cristina Kirchner. Las negociaciones se intensifican a medida que se acerca la fecha límite para la presentación de listas.

Reuniones clave para alcanzar el consenso

En las últimas horas, las conversaciones entre diferentes facciones del peronismo han cobrado impulso, colocando a Axel Kicillof como el candidato preferido para presidir el PJ bonaerense. Las negociaciones buscan un consenso que beneficie a todos los sectores del partido antes del cierre de listas el próximo domingo.

Distribución del liderazgo en el partido

Aún queda por definir la composición del consejo del partido. Se considera que Verónica Magario, actual vicegobernadora, asumirá la primera vicepresidencia, mientras que el espacio de la segunda vicepresidencia y la secretaría general podrían ser ocupados por representantes cercanos al kirchnerismo.

Expectativas positivas entre los negociadores

Los líderes de las negociaciones se muestran optimistas sobre la posibilidad de un acuerdo que satisfaga a todos. A medida que se acerca la fecha límite, el foco está en gestionar una distribución equitativa del poder en el consejo del partido.

Visitas y encuentros estratégicos

Este miércoles, Carlos Bianco, ministro de Gobierno y principal operador del kicillofismo, se reunió con intendentes y líderes de distintas secciones electorales. La intención es garantizar representación a quienes ya tienen un papel activo en el PJ, ya sea como consejeros o congresales nacionales.

La responsabilidad de Kicillof

Durante las charlas, Kicillof dejó claro que aceptaría liderar el partido, siempre que se garantizara el respaldo del kirchnerismo hacia su gestión. Esta postura tiene implicaciones no solo para el presente, sino también mirando hacia el 2027.

Acuerdo histórico para evitar tensiones internas

Desde la conducción actual del PJ, Máximo Kirchner ha impulsado que Kicillof sea su sucesor para evitar una interna perjudicial. Aunque inicialmente la propuesta generó cierta resistencia en su círculo, fue transformándose en un espacio de negociación política.

Intendentes respalden la candidatura de Kicillof

Ya en encuentros previos, algunos intendentes sugirieron a Kicillof asumir el liderazgo del PJ tras la reciente victoria electoral de Fuerza Patria, que superó con margen al peronismo en las elecciones a diputados nacionales.

La voz del kirchnerismo en Quilmes

Mayra Mendoza, diputada provincial y intendenta de Quilmes, ha manifestado su apoyo a la unidad del partido en su distrito. En reuniones recientes, enfatizó la importancia de unirse para enfrentar las políticas del gobierno nacional actual.

El desafío de Kicillof a futuro

A medida que Kicillof se aproxima a la presidencia del PJ bonaerense, el kirchnerismo espera que quien asuma este cargo no olvide el reclamo de libertad para Cristina Kirchner, un mensaje claro tanto para la conducción del partido como para la proyección política de Kicillof de cara a las elecciones de 2027.