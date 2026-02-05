Google y CME: Colaboración para Crear una Cripto Bancaria

CME Group, la principal bolsa de derivados a nivel mundial, está evaluando introducir su propia criptomoneda, un movimiento que podría transformar el paisaje financiero global.

CME Group, bajo la dirección de su CEO, Terry Duffy, ha anunciado su intención de crear una criptomoneda en una red descentralizada. Esta iniciativa marca un paso significativo en la expansión de la compañía en el ámbito de las criptodivisas.

Colaborando con Google durante los últimos cinco años en el desarrollo de soluciones de efectivo tokenizado, la firma busca innovar en la forma en que se utilizan las garantías dentro de las redes descentralizadas.

El objetivo de CME es claro: integrar activos digitales que puedan ser utilizados por los actores de la industria financiera a nivel global. A diferencia de las criptomonedas dirigidas al público general, como las stablecoins, la nueva CME Coin está diseñada como un instrumento de respaldo y liquidación en los mercados financieros.

Nuevas Oportunidades en el Mercado Cripto

Actualmente, CME ofrece ya contratos de futuros de Bitcoin y Ethereum, y está en camino de instaurar operaciones de criptoderivados las 24 horas, todos los días de la semana.

El plan de lanzar su criptomoneda se alinea con la tendencia de grandes bancos y entidades financieras que están explorando el uso de tokens para mejorar la eficiencia en Wall Street. Por ejemplo, JPMorgan ya emplea su propia infraestructura digital para realizar transferencias internas.

Aunque aún no se han divulgado detalles técnicos sobre la nueva criptomoneda ni si será clasificada como stablecoin o tendrá otro diseño, la decisión de CME de avanzar en este frente subraya el importante avance de la tokenización en las finanzas tradicionales.