Los Diseñadores que Desafiaron a Toto Caputo

Recientemente, declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, generaron un fuerte debate en el ámbito de la moda y la industria textil argentina. Sus palabras sobre las compras en el extranjero, tildadas de "robo", provocaron la reacción de destacados diseñadores y empresarios del sector.

Durante una entrevista, Caputo afirmó que “nunca compré ropa en Argentina porque era un robo”, lo que desató críticas inmediatas de importantes figuras de la moda local. Esta afirmación se produjo en el contexto de una discusión más amplia sobre la apertura de importaciones y los altos precios de la indumentaria en el país.

Reacción de la industria de la moda

Roberto Piazza, un reconocido diseñador cercano al presidente Javier Milei, fue uno de los primeros en responder. En una entrevista con La Nación +, calificó las palabras de Caputo como “desafortunadas” y destacó cómo, en otros países, las figuras públicas defienden a sus diseñadores nacionales. “En Estados Unidos, la Primera Dama se viste con diseñadores americanos, eso es reivindicar la industria nacional”, señaló Piazza.

Una generalización dañina

Benito Fernández, otro referente del prêt-à-porter argentino, también expresó su descontento. “No está bueno que nos traten de ladrones”, manifestó, refiriéndose a la apreciación de Caputo sobre el costo de la ropa en el país. Fernández enfatizó la necesidad de que el Estado apoye a la industria local, mencionando que la competencia con productos importados subsidiados no es equitativa.

Las voces que se alzan contra el privilegio

Marixa Balli, diseñadora y empresaria, también se sumó a las críticas. En una entrevista televisiva, calificó las declaraciones de Caputo como “ofensivas”, subrayando que su posición como ministro exige un mayor respeto hacia la realidad de los argentinos. Balli añadió que no todos tienen el privilegio de viajar al exterior para adquirir ropa.

El argumento del ministro

Pese a la ola de críticas, Caputo ratificó sus afirmaciones en una segunda entrevista, argumentando que la protección a la industria local ha ocasionado que los ciudadanos paguen precios excesivos durante años. “Hay 47 millones de argentinos que han estado pagando textil y calzado varias veces más de lo que valen en el mundo”, dijo el ministro.

Un debate que trasciende la moda

Este choque entre Caputo y los diseñadores resalta un tema profundo: la contradicción entre la apertura de los mercados y las necesidades de un sector que busca apoyo gubernamental. La controversia revela la importancia simbólica de la indumentaria argentina, que no solo es parte de la cultura, sino también de la economía del país.