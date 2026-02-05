Dólar Blue: Cerró a $1.440 el 5 de febrero de 2026

Tipo de Cambio: ¿Cómo Cierra el Dólar en Argentina hoy, 5 de Febrero de 2026?

Descubre los últimos valores del dólar en el mercado argentino y cómo se comparan entre sí en este 5 de febrero de 2026.

Valor del Dólar Blue en el Mercado Paralelo

En la jornada de hoy, el dólar blue finalizó en $1.420,00 para la compra y $1.440,00 para la venta, reflejando la continua incertidumbre en el mercado cambiario.

Dólar Oficial: Cotización Actual

De acuerdo con la información proporcionada por el Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial se situó en $1.415,00 para la compra y $1.465,00 para la venta en este jueves.

¿Cómo se Comporta el Dólar MEP?

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, se registró a $1.463,80 para la compra y $1.464,40 para la venta, siguiendo la tendencia del mercado.

Dólar Contado con Liquidación: Últimos Valores

El dólar contado con liquidación (CCL) se encuentra en $1.504,90 para la compra y $1.505,30 para la venta, mostrando un panorama interesante para los inversores.

Dólar Cripto: Valor Actual

En el ámbito de las criptomonedas, el dólar cripto opera a $1.508,20 para la compra y $1.508,30 para la venta, reflejando su creciente relevancia en la economía digital.

Dólar Tarjeta: Una Mirada al Tipo de Cambio

Para aquellos que utilizan tarjeta en el exterior, el dólar tarjeta se cotiza hoy a $1.904,50, representando un costo adicional al realizar compras en el extranjero.

Situación del Riesgo País en el Contexto Actual

El riesgo país, un indicador clave que mide la percepción de riesgo de la economía argentina, se ubica actualmente en 520 puntos básicos, reflejando la volatilidad del mercado financiero.