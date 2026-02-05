San Valentín: 14 Mesas Encantadoras para tu Cena del 14 de Febrero

Descubre los Mejores Restaurantes en Buenos Aires para San Valentín 2023

Este San Valentín, regálate y sorprende a tu pareja con una cena inolvidable. Buenos Aires brilla con una variedad de propuestas gastronómicas que fusionan la elegancia de fine dining con la calidez de los clásicos porteños.

Crizia: Un Viaje de Sabores Exquisitos

La propuesta de Gabriel Oggero, reconocido chef con Estrella MICHELIN, destaca por su atención al detalle. Su menú de seis pasos ofrece una experiencia culinaria que va desde ostras con caviar hasta mollejas y cabrito, todo maridado con opciones vegetarianas y sin TACC. Una velada de alta cocina sin excesos.

Reliquia: Sencillez y Sabor en Cada Plato

Reliquia ofrece un flujo de sabores con un menú basado en mariscos y carnes bien equilibradas. Desde ostras hasta un suculento ojo de bife, cada plato es un homenaje a la cocina honesta, ideal para celebrar una noche romántica en un ambiente acogedor.

Lo de Jesús: Tradición y Pasión por la Parrilla

Con más de 70 años de trayectoria, Lo de Jesús se mantiene firme en la oferta de carnes seleccionadas y vinotecas amplias. Perfecto para quienes disfrutan de una celebración a la porteña, llena de buena conversación y sabores auténticos.

LIMA Estilo Nikkei: Donde Culturas se Encuentran

Un menú innovador de seis pasos que invita a compartir. De ceviches a sushi, LIMA fusiona lo mejor de la gastronomía japonesa y peruana, ideal para disfrutar en pareja con vino y bombones incluidos.

La Malbequería: Vino y Relajación

Este restaurante se especializa en vino, ofreciendo más de 350 etiquetas argentinas. La atmósfera relajada es perfecta para una cena romántica donde el vino se convierte en el protagonista.

Mostrador Santa Teresita Olivos: Comodidad y Buen Comer

Con un menú equilibrado que incluye tapeo y varios principales, este lugar ofrece una experiencia sencilla y acogedora junto al río, ideal para un San Valentín diferente.

Mare by Fran Rosat: Cocina de Mar y Sencillez

Ofreciendo un menú ligero y basado en mariscos, Mare brinda una experiencia placentera con tapas, pastas y un cierre con limoncello que recuerda a Italia.

República del Fuego: Modernidad en Parrilla

Con un enfoque contemporáneo de la parrilla argentina, este restaurante es galardonado por la Guía Michelin, ofreciendo cortes seleccionados en un ambiente sofisticado.

Berria by Sagardi: Experiencia Vasca

Berria combina sabores del País Vasco en un menú que inicia con ostras y culmina en una deliciosa tarta de queso, manteniendo un ritmo perfecto para disfrutar en pareja.

Sagardi: Tradición y Excelencia

Este clásico de la cocina vasca ofrece una cena rica en sabores intensos con ingredientes frescos y un ambiente especial, perfecto para una cena romántica.

Cauce: Especialidad en Carnes

Cauce se especializa en carnes con un menú que es simple pero delicioso, haciendo de cada bocado una celebración del sabor local, ideal para disfrutar del buen vino en compañía.

Las Violetas: Un Clásico Porteño

Este Bar Notable ofrece un menú en un histórico salón, con un servicio que destaca los rituales tradicionales, ideal para quienes valoran la conexión y nostálgica con el pasado.

El Mercado – Faena Hotel Buenos Aires: Elegancia Hotelera

Un menú bien ejecutado y consistente que refleja la filosofía del Faena: presencia de sabores auténticos, carnes de calidad y un excelente servicio.

Antro – Cocina en Cueva: Omakase Inolvidable

Este restaurante ofrece una experiencia inmersiva con un menú omakase de mar que deslumbra con su creatividad y sabores cautivadores, perfecto para parejas que buscan una experiencia única.