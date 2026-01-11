Adelaide Festival Confirma que No Eliminó a Columna Judía del Programa 2024, A pesar de Solicitudes

El Festival de Literatura de Adelaide enfrenta una controversia tras la doble controversia entre su programación para 2024, donde se ha suscitado un intenso debate sobre la libertad de expresión y la sensibilidad cultural.

La controversia comenzó cuando un grupo de académicos, entre los que se encontraba Randa Abdel-Fattah, solicitó la cancelación de la invitación al columnista pro-Israel del New York Times, Thomas Friedman. Sin embargo, la junta del festival decidió mantener su presencia, lo que generó reacciones contrastantes en el ámbito público.

Decisiones que Marcan la Agenda Cultural

Durante una declaración reciente, el premier de Australia del Sur, Peter Malinauskas, alegó que la junta había retirado a Friedman del cartel de 2024, al tiempo que defendió la decisión de eliminar a Abdel-Fattah debido a su supuesta “insensibilidad cultural” tras el reciente ataque en Bondi.

Reacciones y Contradicciones

Las palabras de Malinauskas resonaron en medios vinculados a News Corp, creando un paralelismo entre las reacciones a la exclusión de Abdel-Fattah y la situación de Friedman, cuya eliminación no provocó el mismo nivel de protesta. Más de 70 participantes han decidido retirarse del festival en señal de desaprobación.

El Llamado a Cancelar a Friedman

Los académicos dirigieron una carta al festival el 6 de febrero de 2024, pidiendo que se cancelara la participación de Friedman, argumentando que su reciente artículo comparaba el conflicto en Medio Oriente con el reino animal. La junta del festival se negó a esta solicitud, afirmando que su compromiso era con la libertad de expresión.

Acusaciones de Racismo y Censura

Abdel-Fattah, quien fue eliminada del programa, criticó esta acción como una forma de racismo anti-palestino. Afirmó que la contradicción en las decisiones de la junta revela una hipocresía respecto a su compromiso con la libertad artística.

El Futuro del Festival en Gran Riesgo

Los directores del festival, al abordar la controversia, resaltaron su compromiso con la libertad de expresión, aunque la decisión de cancelar a Abdel-Fattah ha sembrado dudas sobre su coherencia. Este interpretado dilema ha colocado al festival en una posición inestable mientras los cimientos de la programación quedan cuestionados.

Opiniones de Friedman y Críticas Generales

Friedman ha reconocido que su artículo desencadenó críticas por lo que muchos consideraron un lenguaje despectivo. Aunque inicialmente defendió sus metáforas, también admitió que desconcertaron a parte de su audiencia.

¿Qué Siguiente para el Festival?

La continua presión sobre el festival sugiere que se aproxima una transformación en la forma en que se abordan los temas delicados, marcando un momento crucial para la programación cultural en Australia.