Venezuela al instante: Maduro en EE. UU. y lo último de Trump, cobertura minute a minute

El gobierno venezolano ha rechazado con firmeza la reciente alerta de seguridad emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos, calificándola de infundada y desacertada.

En un comunicado oficial divulgado este viernes, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores argumentó que la alerta se basa en “relatos inexistentes” que buscan crear una percepción errónea sobre la situación en el país. Según las autoridades, estas afirmaciones no reflejan la realidad que viven los ciudadanos venezolanos.

Venezuela Asegura Estabilidad en su Territorio

Las autoridades destacan que en Venezuela prevalece un ambiente de “absoluta calma, paz y estabilidad”. En el comunicado se enfatizó el pleno funcionamiento de las infraestructuras, incluyendo los centros poblados y las vías de comunicación, así como la efectividad de los dispositivos de seguridad implementados por el gobierno.

Compromiso con la Paz y la Seguridad

Además, el gobierno venezolano reafirmó que todas las fuerzas armadas están bajo su control, reforzando su compromiso con la paz y la convivencia en la nación. La misiva, fechada en Caracas el 10 de enero de 2026, busca tranquilizar a la población sobre la seguridad y estabilidad del país.