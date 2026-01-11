Ex empleado de Zamora y operador judicial K obtienen poderes especiales de administración

Descubren Esquema Empresarial Detrás de la Mansión de Pilar: Un Laberinto de Propiedades y Poderes

La trama oculta detrás de la lujosa mansión en Pilar ha salido a la luz, revelando una intrincada red de empresas y figuras clave vinculadas a la compra de la propiedad.

Detalles Reveladores sobre la Venta de la Mansión A través de investigaciones recientes, se ha desenterrado la compleja transacción que lleva a la mansión de Pilar, cuya compra por parte de Real Central SRL se realizó a través de Malte SRL, anteriormente adquirida por Carlos Tévez. El terreno, comprado por Malte SRL por un monto de $1.8 millones, fue valuado por peritos judiciales en más de $17 millones.

Una Empresa con Historia Intrigante Central Park Drinks SRL, que fue constituida el 8 de febrero de 2021 por Luciano Nicolás Pantano y Diego Adrián Lucero, sufrió cambios significativos. Lucero vendió su participación a Ana Lucía Conte el 2 de mayo de 2022, justo antes de que la compañía adoptara su nuevo nombre, Real Central SRL, el 31 de mayo del mismo año. En mayo de 2024, esta empresa adquirió la mansión de Villa Rosa, en Pilar.

Figuras Clave en el Esquema Empresarial Documentos obtuvieron acceso a información presentada ante la IGJ de Real Central SRL. Estos revelan que tanto Pantano como Conte otorgaron poderes especiales a un grupo de representantes, incluyendo a Reinaldo Omar Bogado y Francisco Alejandro Capurro. Este grupo tiene potestad casi idéntica a la de los «socios» originales, lo que les permite manejar la empresa y acceder a los registros financieros. Vínculos Políticos y Judiciales Capurro fue designado en el Senado por el ex gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, cercanamente vinculado al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Por su parte, Verón tiene conexiones con el operador judicial Guillermo Scarcella, implicando un entramado que podría extenderse más allá de la simple transacción inmobiliaria.

Los Poderes Especiales: ¿Quiénes Son? Entre los otorgantes de poderes especiales se encuentra Daniel Plomer, quien tuvo un papel destacado en la Dirección General de Recursos Humanos del Senado y cuya designación también fue firmada por Zamora. Otros involucrados son monotributistas con escasos antecedentes empresariales. La Red de Influencias Las personas con poder son en su mayoría desconocidos en el mundo empresarial, pero tienen vínculos que sugieren una red de influencias en el ámbito judicial y político. Scarcella, un conocido colaborador en la política local, ha registrado un incremento patrimonial cuestionable que ha sido objeto de investigaciones judiciales.

¿Qué Sucede con la Investigación? A pesar de la complejidad revelada en este esquema, la defensa de Conte y Pantano ha solicitado que la investigación se suspenda durante el período judicial, un recurso que fue rechazado recientemente por la Cámara en lo Penal Económico.