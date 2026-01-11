¡Maduro y Cilia se fueron! BBC Mundo narra la noche del bombardeo en Caracas

La madrugada del 3 de enero de 2026 dejó una huella imborrable en los corazones de los habitantes de Caracas. Una serie de explosiones sorprendió a la capital venezolana en medio de un ataque militar estadounidense, desatando el caos y la incertidumbre en cada rincón de la ciudad.

Un Último Abrazo

Gregorio se despidió de su hijo con un intenso abrazo, convencido de que era solo un viaje más. Sin embargo, la omisión de su ruego para que se quedara un día más resonaba en su mente. «Puede haber problemas si no voy», fue la respuesta de su hijo, el sargento de 28 años de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que se encontraba a punto de embarcarse hacia Caracas.

La Noche Anterior al Caos

Era el 2 de enero y el ambiente estaba tenso. Desde meses atrás, rumores de un posible ataque por parte de Estados Unidos circulaban entre la población. La movilización de tropas y buques de guerra se veía como un preludio a lo inevitable, aunque el presidente Nicolás Maduro ridiculizaba estas advertencias.

La Explosión del Silencio

A la 1:55 am, Tomás, un residente de Fuerte Tiuna, sintió un estruendo que lo despertó en medio de la oscuridad. Inicialmente pensó que eran fuegos artificiales, pero rápidamente se dio cuenta de que algo más grave sucedía. «Estaba aterrorizado», rememoró. Cuando miró por la ventana, las luces brillantes de los misiles iluminaban el cielo.

La Caótica Huida

Pasaron dos horas y, rodeados por el clamor de las explosiones, la gente empezó a salir de los edificios. «Nos están invadiendo», gritaron algunos, mientras otros corrían despavoridos, sin plan de evacuación. «No había un solo militar organizando la evacuación,» comentó Tomás, mientras grababa la escena con su teléfono.

Las Primeras Víctimas

El caos del ataque llevó al doctor González, quien estaba en guardia esa madrugada, a un frenesí logístico. La llegada constante de heridos colapsó el hospital, mientras la angustia y el miedo apoderaban a todos. «Nunca imaginé que el horror de la guerra que veía en el Medio Oriente también podría tocar mi puerta», recordó el médico, al recibir a un paciente gravemente herido.

El Cambio de Gobierno

A medida que la mañana avanzaba, las novedades se sucedían rápidamente. Gregorio, a cientos de kilómetros, se enteró de que su hijo no había estado en Fuerte Tiuna, pero los rumores de su muerte comenzaron a tomar fuerza en su comunidad. «Me dijeron ‘Tu hijo ha caído'», relató con la voz entrecortada.

La Confirmación del Horror

La mañana del 3 de enero, la noticia de la captura de Maduro y su esposa se esparció como pólvora. La incertidumbre y el miedo dominaban las conversaciones. La desinformación reinaba en Fuerte Tiuna, pero aquellos con acceso a internet compartían una realidad desgarradora.

Reflexiones de Un Testigo

Al día siguiente, Tomás se encontró con un amigo que le confirmó la noticia. «Es un cambio que nadie esperaba. Muchos se preguntan qué pasará ahora», reflexionó Tomás, atrapado aún en la vorágine de una noche que había transformado su vida y la de muchos otros.

Las sombras de la noche aún persistían, pero un nuevo día comenzaba en Caracas. Las repercusiones de un llamado a la paz, una lección de lo efímero que puede ser todo, y el costo humano de un conflicto se hacían evidentes.