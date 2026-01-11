Alerta amarilla por vientos este domingo

Este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta amarilla por vientos intensos que afectará a dos provincias del sur del país. Las autoridades advierten sobre el potencial de daños y la posible interrupción de actividades cotidianas.

La advertencia está activa para el sudeste de Santa Cruz y la costa oriental de Tierra del Fuego. Se esperan vientos del oeste, que cambiarán al sur, con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora, y algunas ráfagas que podrían alcanzar hasta 90 kilómetros por hora, superando a veces esta cifra en áreas específicas.

Alertas vigentes del SMN para hoy

En respuesta a esta situación, el SMN emitió una serie de recomendaciones para salvaguardar a la población. Se aconseja evitar salir de casa si no es imprescindible, asegurar o retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, y mantener puertas y ventanas cerradas. Además, se sugiere no refugiarse bajo marquesinas, carteles, árboles o postes, y tener precaución al conducir.

Clima en Buenos Aires y sus alrededores

En la ciudad de Buenos Aires, se prevé una temperatura máxima de 30°C y una mínima de 17°C. El cielo estará parcialmente nublado por la mañana, aunque se despejará a lo largo del día. Para el lunes, se espera un incremento tanto en la temperatura como en la nubosidad.

Pronóstico extendido para la ciudad de Buenos Aires

Pronóstico en Provincia de Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires verá temperaturas máximas de 29°C y mínimas de 13°C, con cielo parcialmente nublado por la mañana y despejado durante el resto del día. Se anticipa que las condiciones climáticas se mantendrán estables, aunque hacia el jueves podrían surgir tormentas aisladas por la tarde.

Condiciones en el Resto del País

El SMN también informa que este domingo se alcanzarán máximas de 32°C en Córdoba y Tucumán, 30°C en Santa Fe, 28°C en Entre Ríos, y temperaturas similares en otras provincias como Salta y Jujuy. Las mínimas oscilarán entre 14°C y 20°C, dependiendo de la región.

En la Patagonia, las temperaturas serán más moderadas, con máximas de 26°C en Río Negro, 25°C en Chubut y 17°C en Santa Cruz, con mínimas que variarán desde 23°C en Río Negro hasta 8°C en el sur de Santa Cruz.