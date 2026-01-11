Desastroso Año para la Microeconomía

La primera semana de 2026 dejó en evidencia el deterioro económico en Buenos Aires, con alarmantes incrementos en los locales vacíos y cierres de empresas que ponen en jaque el futuro laboral de miles de argentinos.

Crecimiento de Locales Vacíos en la Ciudad

Recientes informes revelaron un aumento del 27% en la cantidad de locales vacíos en la Ciudad de Buenos Aires. Esta cifra es reflejo directo de un mercado en crisis, donde la disminución del consumo afecta a los comercios y a la economía local.

Cierres de Empresas y Despidos Masivos

La cadena de farmacias Dr. Ahorro ha cerrado sus 11 sucursales, despidiendo a alrededor de 100 empleados. Este desenlace preocupa a los analistas, quienes advierten que estos cierres están aumentando la tasa de desempleo en un contexto donde cada puesto de trabajo cuenta.

Convocatorias de Acreedores en el Sector Agroindustrial

Bioceres, una empresa clave en el sector agroindustrial, se encuentra en convocatoria de acreedores, sumándose a reconocidas firmas como SanCor y Los Grobo que también enfrentan dificultades financieras. Esta situación resalta la fragilidad del sector ante políticas económicas que no han logrado estabilizar la producción.

Impacto en la Industria y la Construcción

El tercer trimestre de 2025 marcó la caída del sector industrial por tercera vez consecutiva. Por otro lado, la construcción sufrió un desplome del 4,8% en comparación con diciembre de 2025, lo que representa una baja significativa del 24% respecto a diciembre de 2023. Estas cifras ponen de manifiesto la urgencia de acciones efectivas para revertir esta tendencia.

Política Económica en Debate

El impacto de las políticas económicas del gobierno de Javier Milei y su ministro de Economía, Caputo, es objeto de debate. A pesar de los elogios de algunos sectores, los datos y estadísticas parecen contradecir la narrativa de éxito presentada por el Gobierno. Expertos argumentan que achicar el mercado interno no solo afecta a los sectores menos favorecidos, sino que también repercute en el bienestar de las clases altas, quienes dependen de un mercado consumista activo.

Desafíos del Mercado Financiero

El valor de las acciones en Bolsa ha mostrado un aumento en dólares durante 2025, pero este crecimiento se ha visto distorsionado por la megadevaluación que afectó a la moneda. Analistas destacan que la depreciación del dólar no fue un mero ajuste de precios, sino un recurso para reducir costos y gastos estatales en un intento por alcanzar un superávit fiscal.

El Futuro de las Grandes Empresas Argentinas

Empresas icónicas como Techint y Aluar han perdido una parte significativa de su valor en los últimos dos años. Estos datos ofrecen una visión clara del estado actual de los sectores industriales, poniendo en evidencia la falta de una estrategia sostenible que contemple la producción y empleo.

La Nueva Era de los Ganadores y Perdedores

En este escenario complejo, algunas empresas han visto beneficios no por el crecimiento de su actividad, sino por circunstancias específicas. Central Puerto, por ejemplo, se ha asociado con OpenAI para un nuevo proyecto, mientras que otros sectores están perdiendo terreno, lo que revela la volatilidad del mercado.

Reflexiones Finales sobre el Entorno Económico

En un contexto donde la inflación sigue siendo un tema candente, diversos economistas cuestionan las políticas del gobierno, sugiriendo que la “victoria” sobre la inflación ha llegado a un costo elevado. Este análisis crítico abre espacio para reflexionar sobre el rumbo de la economía argentina y la necesidad de propuestas más efectivas que contemplen un verdadero desarrollo inclusivo.