Argentina: Aumento Notable en Congresos, Ferias y Convenciones

Tras un período de incertidumbre durante la pandemia, el turismo de reuniones se levanta con fuerza en Argentina, especialmente en Buenos Aires, que se perfila como un líder en este sector.

Durante la pandemia, el sector de viajes para congresos y eventos se detuvo completamente. Con la llegada de plataformas virtuales como Zoom y Meets, muchos creían que esta industria nunca podría recuperarse. Sin embargo, en los últimos dos años, el turismo de reuniones en Argentina ha demostrado ser resiliente y ha mostrado un notable crecimiento, con proyecciones de continuar esta tendencia hacia 2026.

“Se predecía el fin de esta actividad, pero hemos visto lo contrario,” afirmó Carlos Solanet, presidente de Buenos Aires Convention & Visitors Bureau, durante un encuentro con la prensa.

Un Impacto Económico Sólido

Según el “Anuario Estadístico 2024” del Observatorio Económico de Turismo de Reuniones, este sector generó en el último año un impacto económico de aproximadamente $3,45 billones en Argentina, gracias a la celebración de 3.641 eventos. Además, más de 7 millones de personas viajaron al país para participar en congresos, ferias y exposiciones.

Cambios en la Dinámica de Eventos

Mariano Castex, vicepresidente del Bac&vb, señala que no solo se han reinstituido las reuniones presenciales, sino que también han evolucionado en su formato. Hoy en día, los asistentes priorizan experiencias interactivas y conexiones personales durante estos eventos.

“Ya no es esencial viajar para escuchar a un orador, ya que la tecnología facilita esto. Lo importante es poder interactuar con el conferencista y otros profesionales,” agregó Castex.

Buenos Aires: El Centro del Turismo de Reuniones

Buenos Aires representa cerca del 30% de todas las reuniones y el 68% de los eventos en Argentina, gracias a su infraestructura y prestigio internacional. Se estima que en 2025 se llevarán a cabo alrededor de 1.134 eventos MICE, con un impacto económico proyectado de aproximadamente $2.500 millones.

Conferencia y Negocios: Una Razón de Viaje Prevalente

Un 14% de los turistas que aterrizaron en Argentina en 2024 lo hicieron por motivos de negocios, congresos o conferencias. Este número mostró un incremento del 6% en comparación con el año anterior, reflejando un crecimiento continuo en el sector.

Mirando hacia el Futuro

El Bac&vb estima que las oportunidades en el turismo de reuniones seguirán creciendo, especialmente con el desarrollo del predio de Costa Salguero, que representará un 20% de la oferta actual en el sector. Esto podría llevar a un aumento en la planificación de grandes reuniones durante los próximos años.

El Turismo de Reuniones como Motor de Desarrollo

Este segmento no solo posiciona a Buenos Aires como un destino atractivo, sino que también genera importantes ingresos y empleo. En 2024, el turismo de reuniones generó 3,869 puestos de trabajo permanentes, además de 27,492 empleos temporales. Esto continuará aumentando a medida que se realicen más ferias y convenciones.

Los visitantes que llegan para eventos MICE tienden a tener un gasto promedio más elevado que otros turistas, lo que refuerza este sector como un motor de desarrollo económico para la ciudad.

Buenos Aires: Un Destino Reconocido

Recientemente, Buenos Aires ha sido reconocida por la International Congress and Convention Association como la ciudad número uno de América en turismo de reuniones, manteniendo su posición en el top 20 global durante catorce años consecutivos.

A medida que avancemos, el compromiso del Ente de Turismo de Buenos Aires con el sector privado promete seguir fortaleciendo la oferta de alojamiento y servicios turísticos, lo que podría llevar a un crecimiento sostenido en el turismo de reuniones.